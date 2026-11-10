Il Natale targato Gonuts: destinazioni ed esperienze da scoprire

Trascorrere il Natale tra le Dolomiti significa immergersi in paesaggi innevati, riscoprire le tradizioni alpine e alternare giornate all’aria aperta a momenti di relax. A San Vigilio di Marebbe, nel cuore dell’Alto Adige, AMA Stay propone un soggiorno che coniuga attività outdoor, gastronomia e cultura locale, lasciando agli ospiti la libertà di organizzare le proprie giornate secondo interessi e preferenze. Il workation residence è una base ideale per raggiungere le piste di Plan de Corones, che per la stagione 2026/27 presenta nuovi impianti di risalita e tracciati, oppure per esplorare il vicino Parco Naturale Fanes-Sennes-Braies attraverso escursioni e ciaspolate.

Al rientro, l’AMA Spa accoglie gli ospiti con sauna e trattamenti firmati TEAM DR JOSEPH, che combinano tecniche di massaggio e principi attivi naturali. La scoperta del territorio prosegue a tavola, all’AMA Restaurant, dove lo chef Marco De Benedictis valorizza prodotti di stagione e specialità ladine, accostandoli ai sapori mediterranei delle proprie origini pugliesi. Ad accompagnare le festività sono anche gli appuntamenti di AMA Music, con concerti dal vivo nell’AMA Bistro, e i mercatini dell’Avvento che animano il centro di San Vigilio.

All’interno della struttura, la mostra STËRES, dedicata alle artiste del collettivo EPL – Ert por i Ladins, offre un’ulteriore occasione per conoscere l’identità culturale della Val Badia. Ne nasce una proposta di soggiorno capace di andare oltre la tradizionale settimana bianca, combinando esperienze sulla neve, piaceri della tavola e occasioni di scoperta in uno dei territori più suggestivi dell’Alto Adige.

VIPITENO: IL NATALE DELLE CAMPANE TRA TRADIZIONI E AVVENTURE SULLA NEVE

A Vipiteno, nel cuore dell’Alta Valle Isarco, il Natale prende vita tra le vie del borgo medievale, i profumi delle specialità altoatesine e le melodie delle campane. Dal 27 novembre al 6 gennaio, Piazza Città ospita uno dei cinque Mercatini Originali dell’Alto Adige: ai piedi della Torre delle Dodici, le caratteristiche casette in legno propongono creazioni artigianali, decorazioni e prodotti della tradizione, dagli Spitzbuben allo Zelten, fino ad arrivare al vin brulé.

A rendere ancora più suggestiva l’atmosfera dell’Avvento è il carillon della Torre delle Dodici, le cui 25 campane accompagnano le giornate con melodie che risuonano tra i portici e le facciate colorate del centro storico. Tra gli appuntamenti più caratteristici figura anche la tradizionale sfilata di San Nicolò e dei Krampus, in programma il 5 dicembre.

Il periodo natalizio è anche l’occasione per scoprire il Monte Cavallo, raggiungibile dal centro con una moderna cabinovia. Dal 4 dicembre, il comprensorio offre 20 chilometri di piste da sci, passeggiate invernali e itinerari per ciaspolate. Tra le esperienze più particolari spicca la pista da slittino innevata e illuminata più lunga d’Italia, con un tracciato di 10 chilometri, percorribile anche in notturna ogni venerdì dal 25 dicembre, con la possibilità di abbinare la discesa a una cena in rifugio.

Tra giornate sulla neve, passeggiate nel centro storico e sapori locali, Vipiteno propone così un soggiorno che unisce tradizioni e attività all’aria aperta, con esperienze da vivere anche oltre le festività.