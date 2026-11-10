Level con tecnologia NexX4, la nuova era dei guanti da neve

Grip, resistenza e libertà di movimento: la tecnologia dei materiali entra in una nuova dimensione con la collezione di guanti da sci e snowboard Level realizzata con NexX4™, l’innovativo materiale progettato per portare le prestazioni degli accessori per gli sport invernali a un nuovo livello. Disponibile nei negozi da fine ottobre, la collezione nasce dall’incontro tra l’esperienza di Level Gloves, brand italiano specializzato nella produzione di guanti per gli sport sulla neve, e le potenzialità di NexX4™, una tecnologia che combina leggerezza, flessibilità e resistenza all’abrasione, aprendo nuove possibilità per chi cerca prestazioni elevate e affidabilità sulla neve.

Tre nuovi modelli: Race Speed, Worldcup CF e Off Piste N4 Mitt, consolidano il posizionamento di NexX4™ nel segmento high performance, dopo il successo del Level Super Pipe GTX già introdotto nella passata stagione. Un passo decisivo per JV International che amplia la propria presenza nel mercato degli snowsports implementando la propria tecnologia a prodotti pensati per sciatori, rider e professionisti che pretendono grip, protezione, leggerezza e affidabilità in ogni condizione.

NexX4™: il materiale che sta cambiando le regole:

Creato nei laboratori di JV International, azienda italiana punto di riferimento nella ricerca di tecnologie, NexX4™ è un materiale termoplastico polimerico ultra-leggero, altamente resistente all’abrasione e capace di mantenere inalterate le proprie proprietà fisiche da +40°C fino a -40°C. Completamente personalizzabile in colori, pattern e texture è trasparente, flessibile e al tempo stesso straordinariamente robusto, permettendo così di sviluppare prodotti più performanti, più longevi e con totale libertà di personalizzazione estetica.