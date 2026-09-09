Harry Styles in Italia nel 2027? Cartelloni a Roma e Milano: annuncio atteso il 10 settembre

Harry Styles potrebbe tornare in Italia nel 2027. A Roma e Milano sono comparsi nuovi misteriosi cartelloni con la data 10 settembre 2026, lo stesso giorno indicato dagli indizi internazionali legati al prossimo tour del cantante britannico.

Il ritorno di Harry Styles in Italia sembra sempre più vicino. Dopo settimane di indiscrezioni sul possibile nuovo tour mondiale, nelle ultime ore sono comparsi cartelloni pubblicitari a Roma e Milano caratterizzati dalle ormai riconoscibili faccine utilizzate nella nuova comunicazione dell’artista e da una sola data: 10.09.26.

Un’indicazione piuttosto chiara. Tutto lascia pensare che giovedì 10 settembre possa arrivare l’annuncio delle nuove date del tour di Harry Styles, con l’Italia che appare ormai tra i Paesi destinati a essere coinvolti.

Harry Styles a Roma nel 2027: il cartellone riaccende le indiscrezioni

A Roma il misterioso manifesto è comparso con la stessa grafica già avvistata nei giorni scorsi in altre città internazionali.

Le faccine non rappresentano un elemento casuale. Da tempo fanno parte dell’immaginario legato alla nuova fase di Harry Styles e sono apparse anche nella comunicazione collegata al progetto Together, Together, alimentando le aspettative per il 2027. Rockol

Il cartellone romano assume ancora più peso considerando le indiscrezioni circolate nelle ultime settimane.

Già a luglio l’assessore capitolino ai Grandi Eventi Alessandro Onorato aveva confermato l’interesse di Roma per ospitare Harry Styles. A fine agosto erano poi emerse notizie relative a una trattativa in fase avanzata per portare il cantante nella Capitale nell’estate 2027.

Dove potrebbe cantare Harry Styles a Roma?

È probabilmente questa una delle domande principali in attesa dell’annuncio ufficiale.

Al momento non esiste una location confermata e sul tavolo sembrano esserci diverse possibilità.

Nelle ultime settimane si è parlato soprattutto del Circo Massimo, indicato come una delle ipotesi più concrete per ospitare un grande concerto di Harry Styles nell’estate 2027. Repubblica aveva parlato a fine agosto di una trattativa ormai avanzata, indicando proprio il Circo Massimo come possibile prima scelta e Tor Vergata come alternativa.

C’è però anche l’ipotesi Stadio Olimpico.

Secondo altre indiscrezioni, infatti, Harry Styles potrebbe non limitarsi a un’unica grande data romana ma organizzare più concerti nella Capitale. In questo scenario l’Olimpico diventerebbe una soluzione particolarmente adatta, soprattutto nel caso di una vera e propria residency.

Per il momento, quindi, le principali ipotesi restano:

Stadio Olimpico

Circo Massimo

Tor Vergata

Sarà necessario attendere l’annuncio ufficiale per conoscere non solo la data, ma anche il luogo scelto.

Harry Styles a Milano nel 2027: compare un nuovo cartellone

La novità più interessante delle ultime ore riguarda però Milano.

Anche nel capoluogo lombardo è apparso infatti un cartellone con la stessa faccina e la scritta 10.09.26, rafforzando l’ipotesi che il prossimo tour possa prevedere più di una tappa italiana.

Se il collegamento con la tournée verrà confermato, Harry Styles potrebbe quindi tornare in Italia nel 2027 con almeno due città coinvolte: Roma e Milano.

Non è ancora chiaro quale potrebbe essere la venue milanese né quante date possano essere previste.

Cosa significa la data 10 settembre 2026

Il punto centrale della campagna promozionale è proprio la data impressa sui manifesti: 10 settembre 2026.

Cartelloni con la medesima estetica sono comparsi anche fuori dall’Italia, tra cui Berlino, Madrid, Dublino, Los Angeles e Toronto. Secondo le indiscrezioni raccolte nelle ultime ore, proprio il 10 settembre dovrebbe arrivare l’annuncio della nuova fase del tour di Harry Styles.

Il collegamento è rafforzato dalla comunicazione utilizzata negli ultimi mesi intorno all’artista e dal profilo Together Together 27, il cui nome contiene un evidente riferimento al 2027.

Per ora non sono state pubblicate ufficialmente date italiane né informazioni sulla vendita dei biglietti.

Anche Ticketmaster Italia, al momento, non riporta concerti di Harry Styles programmati nel nostro Paese.

La situazione potrebbe però cambiare molto rapidamente.

Il 10 settembre potrebbe essere il giorno decisivo, con l’annuncio delle città, delle date e successivamente delle modalità di prevendita.

L’apparizione quasi contemporanea dei cartelloni a Roma e Milano rappresenta intanto il segnale più concreto arrivato finora per i fan italiani.

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