“Ode all’umiltà”: Edoardo Tincani trasforma una riflessione spirituale in una canzone immediata

In copertina c’è una piantina con un po’ di terra, e dall’alto scendono alcune gocce d’acqua a darle vita. Non è una decorazione: è già il senso di tutta la canzone. Perché “umiltà” viene da humus, la terra, e quella pianta non si è fatta da sola.

Da qui parte «Ode all’umiltà», il nuovo singolo di Edoardo Tincani per Artisti Online, in distribuzione su tutte le piattaforme di streaming dall’11 settembre 2026 dopo la consueta anteprima su Bandcamp.

Al centro c’è una convinzione che Tincani prende di peso dal Vangelo: da soli, senza aiuto, non andiamo da nessuna parte. Su questa idea è costruito il ritornello, che funziona come un dialogo a bassa voce – quasi una preghiera – e in cui l’autore parla dell’umiltà con naturalezza, definendola «virtù piccola e pudica». Non un concetto astratto da manuale, ma una condizione molto concreta: quella di chi riesce a vivere un’esistenza felice.

Riconoscere di essere creature, e quindi di avere dei limiti, canta Tincani, è il primo passo per non montare in superbia e non finire per credersi «chissà chi» inseguendo la vanità. Nella seconda parte il riferimento si fa esplicito: l’esempio è quello di Gesù, il primo a scegliere l’umiltà, con una logica dell’abbassamento che va dalla mangiatoia di Betlemme fino alla morte in croce.

Tutto questo, però, senza un grammo di pesantezza. La melodia, composta da Daniele Semprini, ha una leggerezza piacevole che nasconde bene un’armonia solo in apparenza semplice, sostenuta con efficacia dall’arrangiamento di Marco Gatti. E il brano si apre e si chiude con uno spensierato «la la la», che è poi il modo in cui Tincani, sorridendo, mette tutti davanti a un test facile e scomodo: quanto siamo umili, e quanto siamo orgogliosi?

Edoardo Tincani è cantautore, giornalista e scrittore. La sua produzione artistica è profondamente legata alla fede cristiana, che rappresenta uno dei temi centrali del suo percorso musicale e letterario. Nel 2016 pubblica “E con questa vita Ti canto. Cento liriche di un cuore cristiano” e il CD live “Venga il tuo regno”. Il 1° ottobre 2018 porta inoltre a Reggio Emilia il concerto “Io Ti cercherò”.

Nel 2022 debutta su Spotify con l’album “Compagni di viaggio”, composto da 12 canzoni con musiche di Daniele Semprini. Nel 2024 nasce la collaborazione con Stefano Giuranno per “2033 – E volgeranno lo sguardo”, progetto composto da 13 brani dedicati alla Pasqua. Nello stesso periodo, attraverso la collaborazione con Marco Gatti e Artisti Online, Tincani pubblica diversi singoli, tra cui sei featuring con Fausto Bizzarri e tre realizzati insieme ai LOOKin4.

Nel 2025 pubblica il suo terzo album, “AEDO”, proseguendo un percorso artistico nel quale musica, spiritualità e riflessione personale continuano a intrecciarsi. Nel 2026 l’attività discografica prosegue con nuove pubblicazioni e collaborazioni. Tra queste figura “È già felicità”, singolo pubblicato da Artisti Online e disponibile in radio e sulle piattaforme digitali dal 26 Giugno 2026.