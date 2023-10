Chi è Giuliana Florio, la tiktoker che ha dato via al trend NPC in Italia

Giuliana Florio è da poco su TikTok. La 27enne di origine napoletana conta però già un seguito di quasi 300 mila persone.

La storia di Giuliana Florio è un esempio di come TikTok possa catapultare qualcuno alla celebrità virtuale in un battito di ciglia. La giovane di 27 anni, originaria di Napoli ma residente ad Amsterdam dal 2019, ha fatto il suo ingresso nel mondo dei social media in modo spettacolare, guadagnando rapidamente un seguito di quasi 300.000 persone e accumulando oltre un milione di “mi piace” sui suoi video. Ma cosa rende Giuliana così speciale e perché è diventata un’icona di TikTok in Italia?

Indice

Giuliana Florio e il tend NPC

Il segreto del suo successo di Giuliana Florio risiede nelle dirette chiamate “non playable character” (NPC). Si tratta di un trend che ha preso il via negli Stati Uniti e che Giuliana ha adattato con creatività e ingegno per il pubblico italiano. Nel corso delle sue dirette, Giuliana prende il ruolo di un personaggio tipico dei videogames, rispondendo agli input degli spettatori con risposte predefinite. Questo meccanismo di funzionamento è simile a quello dei personaggi non giocabili che si trovano nei videogiochi e che contribuiscono a creare la trama o ad accompagnare il protagonista. In questo contesto, Giuliana Florio ha introdotto un’atmosfera videoludica nell’ambiente dei social media, coinvolgendo il pubblico in un’esperienza interattiva e intrattenendolo con risposte predefinite e calibrate.

Uno dei risultati più noti è la creazione dell’espressione “frrr rha,” che è diventata un vero e proprio tormentone su TikTok. Giuliana ha dimostrato di avere una profonda comprensione della cultura di internet e ha sfruttato abilmente questo nuovo trend per ottenere notorietà. Il suo approccio unico e la sua capacità di riformulare il trend in modo adatto al pubblico italiano l’hanno resa una star delle piattaforme social.

Oltre a diventare un fenomeno virale, Giuliana Florio ha intrapreso diverse collaborazioni con noti brand, tra cui Ryanair, e ha visto i suoi video presenti sulle pagine social di squadre di calcio famose come il Milan e il Napoli. Questa popolarità l’ha trasformata in un’artista di tendenza, con un seguito di fan sempre più vasto e appassionato.

Gli haters

Tuttavia, con la notorietà arrivano anche le sfide e i commenti negativi. Giuliana ha dovuto affrontare i cosiddetti “haters” e le critiche online, ma ha mostrato grande resilienza. Come ha spiegato in una recente intervista a Il Messaggero, la sua preparazione psicologica l’ha aiutata a navigare in un mondo fatto anche di insulti.

Nell’intervista, ha condiviso il suo approccio alla critica online, sottolineando che “quando ho deciso di portare questo tipo di contenuti sui social, sapevo a cosa sarei andata incontro, anche perché conosco la cultura giudicante e spesso discriminante di noi italiani“. La sua capacità di mantenere il sangue freddo davanti alle critiche dimostra la sua maturità e il suo obiettivo principale su TikTok. “La chiave del mio successo?“, ha affermato Giuliana, “Non copiare altri creator, ma riformulare completamente il trend per sposare l’immaginario di riferimento del pubblico verso cui mi sarei rivolta“.

Giuliana Florio e la futura carriera musicale

Il successo di Giuliana Florio su TikTok è una testimonianza di come i social media possano trasformare la vita di una persona in breve tempo. La sua popolarità le ha aperto nuove opportunità, tra cui una possibile carriera musicale. Giuliana sta lavorando alla pubblicazione del singolo “Frrr rha,” che è diventato un autentico inno su TikTok.

“Sto lavorando all’uscita di ‘Frrr rha’, che ormai è diventata una hit ed è andate virale su Tik Tok, ma anche a canzoni più profonde. Cose che scrivo da tutta la vita”, ha dichiarato.

In definitiva, Giuliana Florio è un esempio di come la creatività e l’originalità possano emergere e trionfare sui social media. La sua abilità nel creare contenuti coinvolgenti per il pubblico con il suo personaggio da NPC, l’ha trasformata in una delle tiktoker più amate d’Italia. Questo apre la strada a nuove opportunità professionali e all’espressione di una creatività più profonda attraverso la sua musica.

Last Updated on 29/10/2023 by Redazione