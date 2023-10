Fedez a Sanremo 2024? “Se ci torno, Chiara divorzia”

Fedez a Sanremo 2024? Il diretto interessato conferma che il prossimo anno non sarà al Festival dopo i problemi avuti con la moglie durante la sua partecipazione alla scorsa edizione.

Fedez a Sanremo 2024?

Fedez a Sanremo? Il rapper è tornato alla conduzione del suo podcast “Muschio Selvaggio” dopo un periodo di assenza dovuto al suo ricovero per una doppia emorragia interna causata da ulcere. Nel corso della prima puntata del podcast, condotta insieme a Mr. Marra e con Fabio Fazio come ospite, sono stati affrontati vari argomenti. Quello che ha suscitato più interesse è stato il suo possibile ritorno a Sanremo nel 2024.

I rumor su un possibile ritorno di Fedez al Festival di Sanremo nel 2024 siano in corso. Il rapper, però, ha scherzato affermando che se partecipasse nuovamente a Sanremo, Chiara Ferragni chiederebbe il divorzio considerando l’esperienza passata. Questa risposta ha suscitato risate in studio ma sembra anche nascondere una verità, visto che la coppia ha avuto delle crisi e dei problemi recenti.

Fedez: “La cosa brutta che è successa è stata quella tra me e mia moglie. Quella è la roba brutta, però sono ca**i nostri. No, non posso. Ho promesso a mia moglie che non faccio Sanremo quest’anno”.

Sanremo 2024, non ci sarà neanche Chiara Ferragni

Fedez ha rivelato che ha promesso a sua moglie che non parteciperà a Sanremo quest’anno e, durante lo stesso podcast, ha anche affermato che neanche Chiara Ferragni parteciperà al Festival: “Neanche lei, direi“. Questo sembra indicare che i due desiderano prendersi un periodo di riposo lontano dai riflettori e dalle pressioni mediatiche. Specialmente dopo un anno impegnativo per Fedez dopo Sanremo, non solo dal punto di vista della salute, ma anche a causa di questioni familiari che hanno influenzato la loro vita personale. La coppia sembra avere bisogno di tempo per affrontare tutto questo in privato.

Last Updated on 29/10/2023 by Redazione