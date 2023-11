Giuliana Florio: “Sogno Sanremo, ho una canzone inedita pronta”

Giuliana Florio, la tiktoker delle live NPC: “Sogno Sanremo, ho una canzone inedita pronta”.

Giuliana Florio, la creator NPC più conosciuta d’Italia si racconta a RadioRoma.it e rivela: “Ho una canzone inedita che vorrei portare al Festival di Sanremo, Amadeus sono pronta”.

Su TikTok da qualche giorno non si parla d’altro: i video di Giuliana Florio, la 27enne napoletana che ha portato le live NPC in Italia, sono ovunque. Gli audio estratti dai suoi contenuti sono utilizzati ogni giorno da centinaia di creator che popolano il social network cinese.

All’interno del programma “Social Trend” condotto da Matteo Acitelli ed Esmeralda Moretti su RadioRoma.it la tiktoker Giuliana Florio è intervenuta per raccontare com’è nato il suo personaggio e quali sono i suoi obiettivi futuri: “Ero su TikTok da mesi, cercavo un modo per ottenere visibilità sfruttando la potenza dei social” – ha raccontato la regina degli NPC in Italia –. “Quando mi sono imbattuta per la prima volta in una live NPC di PinkyDoll ho capito il potenziale di questo format e consapevole del fatto che nessuno lo aveva ancora fatto in Italia, ho pensato di farlo io caratterizzandolo localmente”.

Il rapporto con la musica

“Sto per pubblicare su Spotify con distribuzione ADA Music Italy (Warner Music) il pezzo ‘FrrrRha’ che è nato da questo trend. Il mio obiettivo è quello di portare la mia musica su palchi ancora più importanti come ad esempio il Festival di Sanremo, mai dire mai” rivela la tiktoker Giuliana Florio che a Radio Roma Television svela che dietro al suo personaggio si cela una vera e propria “content strategy”: “Ho studiato Sociologia all’Università degli Studi di Napoli Federico II, su TikTok ho seguito una strategia per costruirmi una community da canalizzare poi su altre direzioni”.

“Purtroppo oggi puoi essere anche il più bravo del mondo a fare una cosa ma se non hai un pubblico disposto ad ascoltare quello che tu proponi è quasi inutile”; da questo ragionamento Giuliana ha deciso di mettersi in gioco su TikTok: “Ho cercato di lavorare al contrario: prima ho costruito un pubblico di persone interessate a quello che faccio e poi vedremo”.

In attesa di Sanremo, intanto, cavalcando la popolarità che sta ottenendo su TikTok ha in programma l’uscita del suo brano “Frr Rha”: “A 5.000 pre-save su Spotify annuncerò la data di uscita della canzone; la sto producendo con il mio amico Gabriele Silvestri, una hit per cavalcare l’onda di ciò che sto generando online e per raggiungere il maggior numero di persone possibili”.

Ma per Giuliana Florio la canzone “Frr Rha” è solo un tassello in più collegato alla sua strategia comunicativa. L’ambizione finale è un’altra, come rivela ai microfoni della trasmissione Social Trend su Radio Roma: “Il mio obiettivo è proporre le mie canzoni; scrivo da quando avevo 6 anni, ho tantissimi brani pronti molto più profondi e carichi di significato che spero avranno un pubblico anche al difuori di TikTok”.

Giuliana Florio a Sanremo?

E in chiusura di trasmissione la tiktoker Giuliana Florio annuncia: “Mi sento pronta per Sanremo, ho già una canzone inedita pronta, un brano che ho scritto 3/4 anni fa. Un pezzo scritto per metabolizzare ed elaborare una delle cose più brutte e difficili che mi sono capitate nella vita, mi trema la voce solo a pensarci. Ce l’ho pronto, mai pubblicato su Internet proprio perché spero di poterlo usare al momento opportuno”.

L’intervista integrale a Giuliana Florio sarà trasmessa lunedì 6 novembre 2023 alle ore 19.30 all’interno del programma “Social Trend” condotto da Matteo Acitelli ed Esmeralda Moretti su Radio Roma Television (e in streaming su RadioRoma.it), con la regia di Chiara Proietti.