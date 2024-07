Jaidem con 6:AM fuori dalla comfort zone, Ricatti e afro pop

Jaidem, dopo il suo ritorno in scena col singolo Frontline, un brano schierato a favore della Palestina e contrario a ogni forma di odio e guerra, torna a distanza di qualche mese col singolo estivo Ricatti che vede la partecipazione come producer e cantante di 6:AM, nome d’arte di Albert Michael, producer e voce urban italo rumeno tedesco classe ’92. L’artista, da anni ormai residente in Germania, ha prodotto artisti di fama mondiale e, dopo il suo ritorno con il singolo Mhm Mhm (AEIOU), si era ripresentato sulla scena nel 2023 con un nuovo brano al fianco di Trumen Records: San Francisco.

Ricatti, disponibile su tutti gli store digitali, è un brano estivo ritmico che porta una ventata di freschezza grazie ai ritmi dancehall e afrobeat, mantenendo il classico mood di Jaidem. Il pezzo racconta i rapporti tossici e la conseguenza che hanno nella mente umana. Il brano è empatico e a tratti mostra un lato divertente e sensuale particolarmente esplicito. Il singolo si caratterizza per essere un’esplosione di influenze Afro-Pop. Gli strumenti utilizzati includono il sassofono e il piano Rhodes, che aggiungono un tocco classico, mentre la marimba apporta un elemento distintivo di cultura Afro. Le ritmiche sono intense e completamente Afrocentriche, conferendo al brano un’energia vivace e ballabile nonostante il suo tono cupo e profondo.

Jaidem spiega: “Questa esperienza rappresenta un territorio totalmente nuovo per me. Lavorare con un produttore diverso, esplorare una musicalità completamente fuori dalla mia comfort zone, adottare uno stile musicale diverso e sperimentare un nuovo metodo di lavoro mi hanno dato molto dal punto di vista della crescita personale. Nonostante tutto sia avvenuto con un approccio diverso, l’adattamento è stato sorprendentemente fluido, e il risultato finale, secondo me, parla da sé. Il brano trasuda un’atmosfera estiva in tutti i suoi aspetti: dalle sonorità ai ritmi fino al video musicale. La produzione energica e coinvolgente di 6:AM aggiunge al brano una brillantezza straordinaria, portata dalla sua esperienza con artisti di spessore della scena musicale moderna.”



Gli artisti giocano con l’arrangiamento, specialmente con gli switch tra ritornello e seconda strofa, creando momenti sorprendenti e originali che catturano l’attenzione dell’ascoltatore. Questo rende il brano unico.



Il video, curato da Alessio Musi, rafforza il concept del brano grazie all’uso di molti momenti ballati e a molti elementi che richiamano il mondo africano. Le foreste, le spiagge e le caverne con bassorilievi tribali offrono lo scenario ideale per rappresentare Ricatti. Il singolo, disponibile in tutte le radio italiane, esce per Trumen Records sotto la direzione artistica di Roberto Jahcool Di Stefano e il management di LookUP!