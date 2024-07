Timothée Chalamet è Bob Dylan nel trailer ufficiale di “A Complete Unknown”

Il trailer ufficiale di “A Complete Unknown”, il nuovo film diretto da James Mangold, è stato appena rilasciato, suscitando grande entusiasmo tra i fan del cinema e della musica. Timothée Chalamet interpreta l’iconico musicista Bob Dylan, affiancato da un cast stellare che include Edward Norton, Elle Fanning, Monica Barbaro, Boyd Holbrook, Dan Fogler, Norbert Leo Butz e Scoot McNairy. Il film sarà distribuito esclusivamente nei cinema a dicembre.

Ambientato nell’influente scena musicale di New York degli anni ’60, “A Complete Unknown” segue il giovane musicista del Minnesota, Bob Dylan, nel suo straordinario percorso di ascesa nel mondo della musica folk. Il film ripercorre i momenti salienti della carriera di Dylan, dai suoi primi passi come cantante folk fino ai concerti nelle grandi sale e il successo nelle classifiche, culminando nella sua rivoluzionaria performance di rock and roll elettrico al Newport Folk Festival del 1965.

James Mangold, noto per il suo lavoro su film come “Walk the Line” e “Logan”, dirige “A Complete Unknown” con l’obiettivo di offrire una rappresentazione autentica e toccante della vita di Bob Dylan. Mangold è riconosciuto per la sua abilità nel raccontare storie biografiche con profondità emotiva, e questo progetto non fa eccezione.

Il film promette di essere una fedele rappresentazione della trasformazione di Dylan e del suo impatto sul panorama musicale globale. La colonna sonora, ricca dei brani più celebri di Dylan, accompagnerà gli spettatori in un viaggio musicale attraverso gli anni ’60, un’epoca di grande fermento culturale e artistico.

Data di Uscita

“A Complete Unknown” arriverà nelle sale cinematografiche americane a dicembre, offrendo agli spettatori un’opportunità imperdibile di rivivere la nascita di una leggenda della musica attraverso la magistrale interpretazione di Timothée Chalamet e la visione artistica di James Mangold. Al momento non è ancora stata rivelata la data di uscita italiana del film.

Guarda il trailer in Lingua Originale