DNA, Giorno Giovanna e Dekasettimo sono Cazzimmosi

Dopo il successo del disco DNA, il primo proposto dalla nuova formazione napoletana DNA formata da Giorno Giovanna, Dope One, Dekasettimo e Fugo, si continua a parlare di loro grazie alla pubblicazione del nuovo singolo Cazzimmosi.



Il brano, accompagnato da un video curato da Matteo Marchese (BlackDiamond Agency), esce per KML, etichetta discografica con sede ad Amsterdam fondata da Doc Ketamer che ha curato per questo brano anche la produzione.

Cazzimmosi, singolo distaccato dall’album, è un singolo banger di oltre cinque minuti che vede Giorno Giovanna e Dekasettimo portare avanti il concept di quello che era già stato anticipato qualche settimana fa con il disco della formazione al completo.



Il brano è un concentrato di rime, flow e giochi stilistici in cui il sapore della strada e la voglia di rivalsa si canalizzano nel rap.



Giorno Giovanna spiega: “Il pezzo sfoggia quella che da noi si chiama cazzimma. In questo pezzo personifichiamo proprio questo, la cazzimma! Ci sono riferimenti alla merda che ci ha fatto crescere fra cui la musica che abbiamo sentito e le cose che ci rappresentano. Nel pezzo c’è il confronto tra ciò che è bene e giusto con ciò che rappresenta lo sbagliato e l’inutile. Ci sono barre ultra-vere, momenti crudi, spietati come i riferimenti a un cadavere che riposa in un pilastro. Queste sono cose assurde che aiutano a pensare e a fare il punto della situazione personale dopo aver sviluppato la giusta cazzimma. Non risparmiamo nulla a nessuno”. Cazzimmosi, disponibile sui maggiori store digitali, anticipa una saga che continuerà nei mesi successivi. KML ha annunciato l’uscita di numerosi altri brani legati al progetto DNA, probabilmente che vedranno la partecipazione successivamente di Dope One e Fugo.