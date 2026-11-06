Esce in digitale «Battito», il nuovo brano di Malesia

C’è un momento nel cuore della notte, in cui una stazione si svuota. Le valigie restano a terra, i tabelloni smettono di annunciare partenze e nel silenzio si sente soltanto una cosa: un battito. Non è il rumore di un treno in arrivo e nemmeno il ticchettio di un orologio: è qualcosa di più piccolo e più ostinato, che chiede di essere ascoltato. È da lì, da quel suono minuscolo che nessun altro sente, che parte il nuovo singolo di Malesia, nome d’arte di Alessia Mancuso: «Battito», in uscita il 6 novembre 2026 per l’etichetta Artisti Online.

Un viaggio che cambia direzione

La protagonista di «Battito» è una donna in movimento: passi e ripassi su quella strada, biglietti in tasca, una valigia piena di fogli sparsi. Una vita costruita con cura, pensata per sé, fatta di progetti, di grafici e parole. Eppure, in mezzo a quei fogli, c’è un nome scritto un giorno solo per sé, custodito tenero come un fiore: una promessa silenziosa che non ha mai smesso di aspettare.

Il brano racconta proprio questa scoperta: il momento in cui, dopo aver vissuto guardando soprattutto a se stessi, nasce un desiderio nuovo e profondo, quello di un amore autentico e incondizionato. Non un bisogno da colmare, non un vuoto da riempire, ma qualcosa di prezioso da accogliere, accarezzare, proteggere. Tra le ombre dei grattacieli e le paure delle sere silenziose, la protagonista coltiva una speranza così intensa da rivoluzionare il suo modo di guardare al futuro.

Malesia sceglie di raccontarlo con delicatezza, lasciando che ogni ascoltatore riempia quelle immagini con la propria storia. Il messaggio è universale: nel viaggio della vita possono nascere desideri capaci di cambiare le priorità e di spingerci a guardare oltre noi stessi.

Al titolo non è solo una metafora: «Battito» si apre proprio con il battito di un cuore umano. Un suono vero, vivo, che prima ancora delle parole accompagna l’ascoltatore dentro il racconto e ne diventa la firma sonora. È il primo segnale di una canzone che vuole arrivare dritta al punto, solo con un suono preciso.

Da lì il brano si sviluppa nel solco della musica leggera italiana, con un’impronta melodica che mette al centro la canzone e le sue emozioni. Una melodia che si lascia ricordare fin dal primo ascolto e che dà spazio alla voce di Malesia, capace come sempre di graffiare e accarezzare: intima nelle strofe, più aperta e luminosa nel ritornello, quando la promessa del testo si fa abbraccio.

La frase che fa da cuore al brano

«Non è solitudine,

né un posto da riempire,

è un battito che aspetta

qualcuno da seguire.»

È il pre-ritornello, ed è la chiave di lettura dell’intera canzone. Ciò che la protagonista prova non è mancanza ma attesa. Il battito del titolo diventa così un’immagine potente e aperta, un ritmo che esiste già prima ancora di trovare la persona a cui appartenere. Un sentimento che non nasce dalla fragilità, ma dalla pienezza, dalla voglia di dare, più che di ricevere. Ed è la stessa promessa che chiude il ritornello: «un giorno ci sarà qualcuno da tenere per mano».

Dove ascoltarlo

«Battito» di Malesia sarà in rotazione radiofonica e disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 6 novembre 2026, pubblicato dall’etichetta discografica Artisti Online

CHI È MALESIA

Alessia Mancuso, in arte Malesia, classe 1987, ha imparato prima a parlare e cantare che a camminare. È un’artista dal cuore pop-rock, un’anima libera con una voce che sa graffiare e accarezzare.

Cresciuta tra i cd e i vinili del padre, si ispira alla psichedelia degli anni ‘70 e alle sonorità più travolgenti degli anni ‘80 e ‘90, trasformandole in un linguaggio personale e contemporaneo, con i piedi ben piantati nel presente.

Tra i suoi riferimenti, i classici Genesis, Pink Floyd, Queen e Pearl Jam, accanto all’alternative e al pop anni ‘90 di The Cranberries, Placebo e Muse. In Italia la sua sensibilità trova eco in Arisa, Elisa e Noemi.

Brani strong, da anima rocchettara, ma con testi profondi che parlano all’anima: la sua musica è un ponte tra passato e presente, tra il mondo esterno e quello intimo. E sul palco lo capisci subito: non sta solo cantando. Sta vivendo.

«Anima elettrica, dal cuore di velluto.»