Gli AIR Celebrano il 25° Anniversario di ‘Moon Safari’ con un Concerto a Milano

Il duo musicale francese AIR, noto per il suo contributo al movimento French Touch, si esibirà in un tour europeo celebrativo del 25° anniversario del loro album di debutto, ‘Moon Safari‘. Questo evento speciale includerà l’esecuzione dell’intero album, incluso il materiale iconico come ‘Sexy Boy‘ e ‘Kelly Watch The Stars‘.

Jean-Benoît Dunckel e Nicolas Godin, membri degli AIR, porteranno la loro musica a Milano, Italia, in un concerto che si terrà domenica 25 febbraio. Questo rappresenta uno dei pochi concerti programmato in Italia nel contesto di questa commemorazione.

Il concerto a Milano è previsto come parte di una serie di otto spettacoli che attraverseranno l’Europa. Il tour offre ai fan l’opportunità di rivivere l’esperienza di ‘Moon Safari‘ in modo completo, segnando un traguardo significativo nella carriera della band.

I biglietti per gli AIR a Milano sono disponibili sul circuito TicketOne. Un’occasione unica per i fan italiani di Air di immergersi nelle sonorità iconiche che hanno caratterizzato l’album ‘Moon Safari’.

Formatisi nel 1995 a Versailles, gli AIR sono il risultato della collaborazione tra Nicholas Godin e Jean-Benoît Dunckel. Questi due musicisti francesi hanno unito le loro ambizioni musicali e artistiche per creare un suono completamente unico: un’elegante e delicata miscela di elettronica e pop sofisticato, influenzata dai loro riferimenti artistici individuali.

Considerati come uno dei principali artefici della rinascita della musica francese moderna, gli AIR sono considerati come figure di spicco del movimento “French touch“, che infonde nella musica elettronica elementi di rock psichedelico e influenze jazz.

Dal loro album di debutto “Moon Safari” del 1998, brani degni di nota sono “Femme D’Argent“, “Sexy Boy” e “Talisman“, oltre alle atmosfere elettropop di “Playground Love“, presente nella colonna sonora del film di Sofia Coppola “The Virgin Suicides“, ispirato a “Dark Side of the Moon” dei Pink Floyd.

Nel 2016 gli AIR hanno pubblicato “Twentyears“, il loro primo album di best-of che celebra i loro vent’anni di carriera. Questo doppio album include una selezione dei loro singoli più rappresentativi, oltre a brani inediti e collaborazioni con artisti come Charlotte Gainsbourg, Jarvis Cocker e Françoise Hardy.

