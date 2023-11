È morto Charlie Dominici, l’ex cantante dei Dream Theater

Charlie Dominici è morto all’età di 72 anni. Dominici è stato il primo cantante dei Dream Theater, cantò nella band dal 1987 al 1989 e figura sull’album di debutto “When Dream And Day Unite” del 1988.

Charlie Dominici è morto, le reazioni della band

Queste le parole dei Dream Theater:

“Siamo distrutti nel dare la notizia della morte dell’ex cantante dei Dream Theater, Charlie Dominici. Charlie ha cantato sul nostro disco d’esordio ‘When Dream And Day Unite‘ del 1988. Oltre ad essere un grande cantante, era anche un compositore di grande talento e un abile chitarrista e tastierista. E’ rimasto nostro caro amico anche dopo la sua uscita dal gruppo.



L’improvvisa morte di Charlie Dominici è una perdita terribile per chiunque nella Dream Theater, family e facciamo le nostre più sincere condoglianze alla sua famiglia in questo momento di grande difficoltà”.

Mike Portnoy: “Perdita terribile”

Queste le parole del batterista, Mike Portnoy:

“Sono affranto nel dare la notizia della morte dell’ex cantante dei Dream Theater, Charlie Dominici.



Nonostante ci separammo da lui a fine 1989, siamo sempre rimasti amici… ha cantato con la band che ha suonato al mio matrimonio con Marlene nel 1994, si è riunito con i Dream Theater, per lo show dell’anniversario di ‘When Dream And Day Unite‘ del 2004 e ha fatto da apertura per il tour europeo dei Dream Theater, con la sua band solista nel 2007 ed è venuto a un concerto del tour che io e John Petrucci abbiamo fatto nel 2022. Gli ho scritto giusto poche settimane fa e lui si è congratulato con me per il mio rientro nei Dream Theater, il giorno dell’annuncio. Era molto felice per noi.

Se ancora non lo avete visto, c’è un documentario sull’era 1988/1989 dei Dream Theater, che avevo messo assieme per il DVD ‘When Dream And Day Reunite‘. Si intitola ‘I Can Remember When…‘ ed è un tributo a Charlie Dominici e al periodo che ha passato nella band”.