Dalla Sicilia alla Svizzera: Angelo Ticli e Nino pubblicano “CataNYA – From Sicily to the Street”

“CataNYA – From Sicily to the Street” è il nuovo brano nato dall’incontro artistico tra Angelo Ticli e Nino: un viaggio musicale che parte dalla Sicilia, attraversa la Svizzera e incontra l’energia del rap, dell’hip-hop underground e del rock suonato con strumenti veri.

Il progetto affonda le proprie radici in una storia di amicizia lunga una vita e nella nascita stessa del movimento hip-hop in Svizzera.

Nino si avvicina al rap e alla cultura hip-hop già negli anni Ottanta, proprio nel periodo in cui il movimento, nato negli Stati Uniti, comincia ad arrivare e a diffondersi in Europa.

Nel 1989, insieme a Carlos Leal e Pascal, in arte Just One, Nino forma gli NPC, acronimo dei nomi Nino, Pascal e Carlos. I tre scrivono e registrano “S.U.C.K.E.R.”, considerato il primo brano rap in lingua francese registrato nella storia dell’hip-hop svizzero.

Il pezzo viene inciso negli studi di Couleur 3, emittente della Radiotelevisione svizzera. Questa esperienza rappresenta una tappa importante nella nascita del rap francofono in Svizzera. Successivamente, Just One e Carlos Leal proseguiranno il loro percorso artistico formando i Sens Unik, destinati a diventare uno dei nomi più rappresentativi dell’hip-hop svizzero.

Nino appartiene così alla prima generazione di artisti che ha contribuito a introdurre e sviluppare il rap in Svizzera, quando il movimento hip-hop europeo era ancora agli inizi.

“Una storia che comincia nelle famiglie e rinasce oggi attraverso la musica.”

Il rapporto tra Nino e Angelo Ticli non nasce recentemente né esclusivamente in uno studio di registrazione: i due si conoscono praticamente da sempre.

Le loro famiglie condividono una storia comune. I genitori arrivarono in Svizzera negli anni Sessanta, portando con sé le proprie radici, la cultura siciliana e il desiderio di costruire un futuro attraverso il lavoro. I loro padri lavorarono per molti anni nella stessa fabbrica e da quel legame familiare nacque un’amicizia destinata ad attraversare il tempo e le generazioni.

La nascita del brano

Dopo tanti anni e percorsi di vita differenti, Nino confidò ad Angelo il desiderio di ricominciare a fare musica e di tornare alle proprie origini artistiche.

Angelo gli spiegò di non essere un musicista rap, ma gli propose una direzione nuova: costruire un brano capace di unire l’attitudine dell’hip-hop underground alla potenza di una vera rock band, con chitarre, basso, batteria, tastiere e sax realmente suonati.

L’idea era creare una contaminazione ispirata alla forza del crossover rap-rock: una struttura energica, diretta e organica sulla quale Nino potesse ritrovare la propria identità vocale e interpretativa. Da questa intuizione è nato “CataNYA – From Sicily to the Street”.

Una produzione suonata da musicisti d’eccezione

Il brano è stato scritto, composto e arrangiato interamente da Angelo Ticli ed è interpretato da Nino, con Angelo Ticli alle chitarre e ai backing vocals.

Registrato allo Studio du Régent di Crans-Montana sotto la direzione di Serge Fernex, il brano è stato mixato e masterizzato da Alessandro Del Vecchio presso l’Ivorytears Music Works di Somma Lombardo.

Il risultato è una produzione nella quale il rap incontra la forza del rock: strumenti veri, chitarre potenti, una sezione ritmica incisiva, tastiere, sax e una vocalità hip-hop autentica e underground.

Crediti ufficiali

Titolo: CataNYA © Angelo Ticli 2026

Sottotitolo: From Sicily to the Street

Testo, musica e arrangiamenti: Angelo Ticli

Voce e interpretazione: Nino

Chitarre e backing vocals: Angelo Ticli

Chitarre: Angela Massafra, Giuseppe Scarpato

Basso: Pierluigi Mingotti

Batteria: Ivano Zanotti

Sax: Emanuel “Mister Hollywood” Ciancia

Tastiere: Giuseppe De Marco

Direzione delle registrazioni: Serge Fernex

Studio di registrazione: Studio du Régent, Crans-Montana

Mix e mastering: Alessandro Del Vecchio

Studio di mix e mastering: Ivorytears Music Works, Somma Lombardo

Genere: Rap-rock, hip-hop underground e crossover