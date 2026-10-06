Al via la Walking Francigena Ultramarathon

A pochi giorni dal via, la Walking Francigena Ultramarathon si prepara a celebrare la sua 10ª edizione con il sold out. Sono 3.150 gli iscritti, per un totale di 3.230 pettorali, pronti a mettersi in cammino tra Toscana e Lazio.

Un risultato accompagnato da un altro dato significativo: 2.434 persone vivranno questa esperienza per la prima volta, mentre circa 2.300 prenderanno il via da Siena, principale punto di partenza della manifestazione.

Sabato 10 ottobre, alle ore 10, Piazza del Duomo accoglierà il gruppo più numeroso. Da qui la Via Francigena condurrà i camminatori attraverso Buonconvento, San Quirico d’Orcia, Bagno Vignoni, Radicofani e Trevinano, fino ad Acquapendente.

A disposizione dieci itinerari, dai 15 ai 130 chilometri, per scegliere la distanza più adatta alla propria preparazione. La più impegnativa è la “Grande Sfida”, da affrontare tra giorno e notte. Nessuna classifica: fin dalla sua nascita, l’evento invita ognuno a procedere al proprio passo, trasformando i chilometri in un’occasione di scoperta e condivisione.

Con le iscrizioni chiuse e i pettorali assegnati, l’attesa entra ora nella sua fase finale in vista della partenza di sabato 10 ottobre.

La Walking Francigena Ultramarathon è organizzata dall’Associazione Sportiva Dilettantistica GTS Outdoor in collaborazione con gli Assessorati al Turismo del Comune di Siena e allo Sport e Turismo del Comune di Acquapendente, con il patrocinio dell’Associazione Europea delle Vie Francigene e della Regione Toscana e la collaborazione dei Comuni e delle realtà coinvolte lungo il percorso.

Sito: https://www.francigenaultramarathon.com/

Instagram: https://www.instagram.com/francigena_ultramarathon/