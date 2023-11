Vasco Live 2024 – Aggiunta una data al tour di Vasco Rossi

Vasco Live 2024 – Vasco Rossi torna ad esibirsi dal vivo anche nell’estate del 2024. Oltre alle date iniziali, è stato aggiunto un altro appuntamento a Bari. Ecco dove, quando e come acquistare i biglietti.

Dopo il successo del tour di Vasco Rossi dello scorso anno e a grande richiesta, alle 3 date annunciate inizialmente per Bari, si aggiunge quella del 29 giugno. Portando così a 4 il numero di concerti a Bari del Vasco Live 2024, per l’ambasciatore della “Puglia creativa”.

Lo show di Bari sarà chiusura del tour che contava già 7 appuntamenti allo Stadio San Siro di Milano. Questa data porta quindi a 4 quelli al San Nicola di Bari e a 11 il totale delle date del tour.

Questo il calendario aggiornato dello show che avrà inizio il 7 Giugno a Milano:

07 Giugno – Milano – Stadio San Siro

Milano – Stadio San Siro 08 Giugno – Milano – Stadio San Siro

Milano – Stadio San Siro 11 Giugno – Milano – Stadio San Siro

Milano – Stadio San Siro 12 Giugno – Milano – Stadio San Siro

Milano – Stadio San Siro 15 Giugno – Milano – Stadio San Siro

Milano – Stadio San Siro 19 Giugno – Milano – Stadio San Siro

Milano – Stadio San Siro 20 Giugno – Milano – Stadio San Siro

Milano – Stadio San Siro 25 Giugno – Bari – Stadio San Nicola

Bari – Stadio San Nicola 26 Giugno – Bari – Stadio San Nicola

Bari – Stadio San Nicola 29 Giugno – Bari – Stadio San Nicola (Nuova Data)

Bari – Stadio San Nicola 30 Giugno – Bari – Stadio San Nicola

Dove acquistare i biglietti

I biglietti per la nuova data del Vasco Live 2024 a Bari saranno disponibili all’acquisto dal 30 Novembre dalle ore 12:00 sui circuiti di Ticketone e TicketMaster.

TicketOne

Consigliamo di salvare QUESTO LINK tra i preferiti ed entrarci il 30 novembre già qualche minuto prima delle 12.00, in modo da riuscire ad entrare subito in fila al momento dell’apertura delle vendite per la data del Vasco Live 2024 a Bari.

TicketMaster

QUESTO LINK da salvare tra i preferiti per entrarci il 30 novembre già qualche minuto prima delle 12.00.

Cerca altri Concerti ed Eventi.