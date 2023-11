Nuovi sviluppi per il film live action di Naruto

A dieci anni dal primo annuncio, il film live action di Naruto sta finalmente facendo progressi significativi. Secondo quanto riportato da Vulture, la sceneggiatura sarà curata da Tasha Huo, con la produzione a cura di Lionsgate. Dopo il successo dell’adattamento Netflix di One Piece, l’interesse per i live action basati su manga di successo sembra essere in crescita.

Film Naruto: Tasha Huo sceneggiatrice

Tasha Huo, attualmente impegnata in diversi progetti, è stata scelta come sceneggiatrice per il film di Naruto. La Huo è anche produttrice esecutiva della serie d’animazione Mighty Nein per Amazon Prime e showrunner di Tomb Raider per Netflix e Legendary. La conferma è arrivata da Vulture.

Huo, esprimendo la sua emozione per l’opportunità, ha dichiarato che scrivere per Red Sonja, Naruto e Tomb Raider è un sogno che si avvera, considerando sé stessa una fan appassionata di tutte e tre le serie.

La passione per i personaggi

La sceneggiatrice ha sottolineato che la scrittura risulta più semplice perché si tratta di storie di cui è appassionata fin da giovane. Tasha Huo si è detta entusiasta di prendere parte al viaggio e alle trasformazioni dei personaggi di Naruto, Red Sonja e Tomb Raider, considerandoli fonte di grande ispirazione.

“Adattare personaggi iconici o proprietà intellettuali rende l’atto di scrivere più semplice perché la passione per questi si trova già presente. Sono già così ispirata da questi personaggi che è emozionante anche solo prendere parte al loro viaggio e provare a raccontare le loro storie in un modo che potrebbe piacere anche a me come fan“.

L’interesse crescente per i live action

Il crescente interesse per i live action sembra essere alimentato dal successo recente dell’adattamento di One Piece su Netflix. Questo formato potrebbe diventare sempre più popolare, soprattutto per i manga più lunghi e di grande successo. Con 700 capitoli, il manga di Naruto ha ispirato tre serie anime: Naruto, Naruto: Shippuden e Boruto: Naruto Next Generations.

Film Naruto, attesa per la conferma ufficiale

Mentre il progetto del film live action di Naruto prende forma, i fan attendono con trepidazione ulteriori dettagli sulla produzione e il cast.

Il primo annuncio di un film su Naruto risale a quasi dieci anni fa. Nel 2015, infatti, Lionsgate aveva annunciato un adattamento con attori in carne e ossa della serie di Masashi Kishimoto. Da quel momento, però, non ci sono più stati segnali in merito. La notizia della Huo come sceneggiatrice del film è la prima informazione che arriva da allora.

Pur non trattandosi ancora di una vera e propria conferma ufficiale, i fan possono ben sperare, dato che il progetto del film di Naruto non sembra essere stato cancellato.