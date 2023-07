“Uno, nessuno, ChatGpt” – Libro in uscita il 21 luglio

Dal 21 luglio nelle librerie (dal 7 luglio è possibile acquistare il libro versione digitale) il libro “UNO, NESSUNO, CHATGPT” scritto da Fiorenzo Pilla (Napoli), Massimo De Santo (Avellino), Michele Di Maio (Salerno), Giulio Cupini (Roma) e Rossella Dolce (Trieste).

Questo volume, frutto della collaborazione di diversi autori con esperienze e competenze diverse, che spaziano dall’informatica, al business ed alla psicologia, analizza in modo approfondito le potenzialità, i limiti e le implicazioni di ChatGPT, il sistema di intelligenza artificiale generativa i cui sviluppi sono molto dibattuti. Gli autori si concentrano su come ChatGPT possa essere utilizzato in vari contesti, fornendo suggerimenti pratici per sfruttarne al meglio le capacità. Non vengono però tralasciati i limiti di ChatGPT, come la sua comprensione limitata dei contesti specifici e la generazione di risposte non sempre accurate. Gli autori sottolineano l’importanza di mantenere uno spirito critico nell’utilizzo di ChatGPT. Infine, il libro esplora l’impatto più ampio di ChatGPT sulla nostra società, riflettendo sulle implicazioni etiche e sulla necessità di un approccio equilibrato per massimizzarne i benefici e mitigarne i rischi.

“Uno, nessuno, ChatGPT” parte da un quesito fondamentale: “ Le intelligenze artificiali, possono davvero essere considerate intelligenti? ” e, da qui, affronta le questioni più pressanti che circondano l’adozione di queste rivoluzionarie tecnologie provando a fornire risposta a domande cruciali come: “È possibile fidarsi di ChatGPT?” e “ Come funzionano davvero il Large Language Models? “.

Attraverso un’analisi approfondita e una discussione equilibrata, gli autori esaminano l’impatto di ChatGPT su settori come l’occupazione, l’istruzione, la comunicazione e la salute mentale, facendo luce sui benefici e le sfide derivanti dall’implementazione di queste tecnologie e offrendo al lettore una visione completa e imparziale del futuro nelle interazioni uomo-macchina. “

UNO, NESSUNO, CHATGPT” è un’opera indirizzata a chiunque desideri comprendere l’influenza di questa tecnologia nella nostra società e i modi in cui essa sta plasmando il futuro dell’umanità. Dal 21 luglio in libreria, dal 7 luglio in edizione digitale.

“UNO, NESSUNO, CHATGPT“

Casa editrice: Ledizioni

Collana: Tecnologia e Società

ISBN: 9788855269537

Formato: brossura 13×20 cm

Pagine: 150

Prezzo: 14,90€