Robert Plant in concerto in Italia – Date e biglietti

Robert Plant in concerto in Italia. La fine dell’estate ospiterà l’intensità assoluta della voce di Robert Plant, leader dei Led Zeppelin, timbro tra i più iconici della storia del rock, in concerto in Italia insieme alla elegantissima voce di Suzia Dian. Saranno sette imperdibili date. Nel programma, presente anche Taormina.

Indice

Robert Plant in concerto – “Savin Grace” in Italia dal 26 agosto

“Savin Grace” è il nome di questo nuovo viaggio intrapreso dal cantante britannico, che insieme a Suzia Dian, dal 2019 lo ha portato nei club della sua Inghilterra, in Irlanda, nel Galles, per poi arrivare in Italia per la stagione estiva. Oltre alle loro voci, troviamo: Oli Jefferson (percussioni), Tony Kelsey (mandolino, baritono e chitarre acustiche) e Matt Worley (banjo, chitarre acustiche e baritono, cuatro).

Si partirà il 26 agosto, da Lignano Sabbiadoro, passando il 30 agosto 2023 dalla location per eccellenza di Taormina che è il Teatro Greco, per concludere questo nuovo percorso tutto da assaporare fino alla chiusura del 6 settembre al Vincenza In Festival. Date anche a Macerata, Bari, Ostia e Milano

Ecco le 7 date in Italia di Robert Plant nell’estate 2023:

26 agosto – Arena Alpe Andria, Lignano Sabbiadoro

28 agosto – Sferisterio, Macerata

30 agosto – Teatro Antico, Taormina

1 settembre – Locus Festival, Bari

3 settembre – Teatro Romano, Ostia Antica

5 settembre – Teatro Arcimboldi, Milano

6 settembre – Piazza Dei Signori, Vicenza In Festival

Robert Plant in concerto in Italia – Dove acquistare i biglietti

È possibile acquistare i biglietti per le date in Italia di Robert Plant sul circuito di TicketOne.

TicketOne

QUESTO IL LINK per acquistare i biglietti.

Cerca altri Concerti ed Eventi.