Twilight: La Regista Catherine Hardwicke Immagina un Remake con Jenna Ortega e Jacob Elordi

La regista di Twilight, Catherine Hardwicke, ha scatenato l’entusiasmo dei fan rivelando i nomi degli attori che reputerebbe perfetti per un ipotetico remake del popolare film. Durante un’intervista al podcast Watch-a-long, Hardwicke ha condiviso la sua visione. Suggerendo che Jenna Ortega e Jacob Elordi sarebbero le scelte ideali per rivivere i ruoli di Bella Swan e Edward Cullen.

Catherine Hardwicke, nel podcast Watch-a-long, esprimendo il suo apprezzamento per le nuove generazioni di attori, ha affermato che Jacob Elordi sarebbe un perfetto Edward oggi. “Voglio dire, è fantastico. Probabilmente oggi sarebbe Edward“. Ha aggiunto che ci sono molti giovani attori interessanti, menzionando esplicitamente Jenna Ortega e definendola “fantastica“.

Inoltre, Hardwicke ha condiviso un aneddoto interessante riguardo a Lewis Tan, che recentemente le ha confessato di aver cercato la parte di Jacob, successivamente assegnata a Taylor Lautner. La regista ha sottolineato come ottenere quel ruolo avrebbe potuto cambiare la vita di chiunque.

Rivolgendosi al passato, Hardwicke ha rivelato che la produzione di Twilight aveva iniziali dubbi su Robert Pattinson, inizialmente ritenuto non abbastanza attraente per interpretare Edward. Ha aggiunto che Henry Cavill era il favorito per quel ruolo prima dell’assegnazione a Pattinson.

Twilight, la saga che ha lanciato le carriere di Robert Pattinson e Kristen Stewart (candidata agli Oscar 2022), continua a generare interesse anche dopo anni dalla sua uscita. Le parole della regista su un possibile remake con Jenna Ortega e Jacob Elordi hanno acceso la curiosità dei fan. Questo ha alimentato la speculazione su come potrebbe essere reinterpretato il racconto romantico tra Bella ed Edward per una nuova generazione di spettatori. Resta da vedere se questo sogno diventerà realtà, ma nel frattempo, l’eredità di Twilight perdura nel cuore dei fan.