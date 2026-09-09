Il Teatro degli Orrori, nuovo album nel 2027? L’indizio ITDO2027 scatena i fan

Il Teatro degli Orrori potrebbe tornare in studio con un nuovo album nel 2027. La band veneziana guidata da Pierpaolo Capovilla ha pubblicato sui propri canali social un’immagine tanto semplice quanto capace di scatenare i fan: una cartella rossa, di quelle che si vedono nei sistemi informatici, con la sigla ITDO2027. Nessuna didascalia, nessuna spiegazione, nessuna conferma ufficiale. Solo quella scritta, lasciata lì a far lavorare l’immaginazione di chi negli anni ha imparato ad amare la furia poetica del gruppo.

Il motivo per cui la voce si sta rincorrendo così in fretta è semplice. Dopo il ritorno sui palchi nel 2025, in tanti aspettavano proprio questo: un segnale che la reunion non si fermasse alla dimensione live. E quella cartella, criptica quanto basta per far discutere, sembra andare esattamente in quella direzione.

L’indizio: cosa significa davvero la sigla ITDO2027

ITDO2027 non è un titolo, non è una tracklist, non è una data di uscita. È, con ogni probabilità, un’abbreviazione di Il Teatro Degli Orrori seguita dall’anno. Un modo minimale, quasi da cartella condivisa su un computer di studio, per lasciare intuire che qualcosa si sta muovendo dietro le quinte. Il gruppo non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali e non ha confermato l’arrivo di un nuovo disco. Il riferimento al 2027, però, fa pensare più a un progetto discografico nuovo di zecca che a una semplice ristampa o a un’operazione celebrativa legata al passato.

Una storia fatta di silenzi e ritorni

Il Teatro degli Orrori nasce nell’aprile del 2005 in una sala prove di Marghera, alle porte di Venezia. Il nome della band si ispira al teatro della crudeltà teorizzato dal drammaturgo francese Antonin Artaud, e già questo la dice lunga sull’approccio scenico e testuale che il gruppo porterà avanti negli anni. La formazione storica è quella composta da Pierpaolo Capovilla alla voce, Gionata Mirai alla chitarra, Giulio Ragno Favero al basso e Francesco Valente alla batteria.

Nel giugno del 2020 Capovilla annuncia sui social che la band non esiste più da tempo, senza specificare le ragioni della rottura, in un clima che i più vicini al gruppo descrivono segnato da divergenze artistiche. Sembra la parola fine su una delle esperienze più intense del rock alternativo italiano.

Le cose cambiano il 15 ottobre 2024, quando arriva l’annuncio della reunion: nasce il Mai Dire Mai Tour, nove date in tutta Italia nel 2025, a distanza di nove anni dall’ultimo concerto. Sul palco la band ripercorre l’intera discografia, con particolare attenzione ai primi due album, Dell’Impero delle Tenebre e A Sangue Freddo, celebrando anche il quindicesimo anniversario di quest’ultimo. Il tour, prodotto da Magellano Concerti, si chiude in primavera con una data all’Alcatraz di Milano che il pubblico trasforma in un vero rito collettivo (LEGGI QUI IL NOSTRO RACCONTO DI QUELLA SERATA).

Se fosse davvero un nuovo disco, sarebbe un evento

Al momento non esiste una data di uscita ufficiale per il nuovo album del Teatro degli Orrori nel 2027. La sigla ITDO2027 comparsa sui social lascia intuire un possibile progetto legato a quell’anno, ma la band non ha ancora confermato titolo, contenuti o periodo di pubblicazione.

Se le indiscrezioni dovessero trovare conferma, si tratterebbe del primo disco di inediti dai tempi dell’omonimo Il Teatro degli Orrori, uscito il 2 ottobre 2015 per La Tempesta Dischi e Artist First. Dodici anni, quindi, che diventerebbero tredici o quattordici a seconda di quando il progetto vedrà davvero la luce: un’eternità, per una band che ha sempre fatto della rarità delle uscite un tratto distintivo più che un limite.

La discografia de Il Teatro degli Orrori, album dopo album

Dell’Impero delle Tenebre (2007) : il disco d’esordio, che sorprende critica e pubblico anche per la scelta di cantare in italiano dopo l’esperienza in inglese di Capovilla con gli One Dimensional Man.

: il disco d’esordio, che sorprende critica e pubblico anche per la scelta di cantare in italiano dopo l’esperienza in inglese di Capovilla con gli One Dimensional Man. A Sangue Freddo (2009) : considerato da molti il capolavoro della band, contiene la title track dedicata all’attivista nigeriano Ken Saro-Wiwa.

: considerato da molti il capolavoro della band, contiene la title track dedicata all’attivista nigeriano Ken Saro-Wiwa. Il Mondo Nuovo (2012) : concept album dedicato al tema della migrazione, finalista al Targa Tenco come Album dell’Anno.

: concept album dedicato al tema della migrazione, finalista al Targa Tenco come Album dell’Anno. Il Teatro degli Orrori (2015): il quarto album, omonimo, registrato con una formazione allargata a sei elementi.

Cosa aspettarsi ora

Per adesso resta tutto affidato all’interpretazione di un’immagine e a una sigla. Ma la storia recente del gruppo insegna che, quando Il Teatro degli Orrori decide di muoversi, lo fa con tempi lunghi e con un’attenzione quasi maniacale al dettaglio, dal singolo teaser fino all’uscita vera e propria. Se ITDO2027 dovesse davvero preludere a un nuovo album, i prossimi mesi saranno cruciali per capire direzione artistica, eventuale etichetta coinvolta e primi possibili live di anteprima. Nel frattempo, i fan possono solo continuare a fissare quella cartella rossa e a sperare che dentro ci sia esattamente quello che tutti si augurano.

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