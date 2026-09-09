Karma Field Records presenta: “The Barn”

I “The Barn” sono una nuova formazione trevigiana nata nel novembre 2025 dall’incontro di musicisti provenienti da esperienze e percorsi differenti, accomunati dalla volontà di costruire un linguaggio diretto, autentico e profondamente radicato nelle sonorità del rock alternativo e del grunge degli anni Novanta.

Il progetto rappresenta una tappa importante per Karma Field Records, che per la prima volta ha seguito una band lungo l’intero percorso artistico e produttivo: dalle prime prove in sala alla costruzione degli arrangiamenti, fino alle registrazioni e alla pubblicazione del disco. Un lavoro sviluppato fianco a fianco con i musicisti, in pieno spirito Karma Field Records.

Il risultato di questo percorso è “Black Little Toe”, album d’esordio della band, in uscita il 9 ottobre 2026 in formato digitale e fisico, anticipato dal singolo “Mr.Mustacho”, in rotazione radio e disponibile sulle piattaforme digitali dal 23 settembre 2026.

Le registrazioni e il mixaggio dell’album sono state curati da Tommaso Mantelli presso il Lesder Studio di Treviso, mentre il mastering è stato affidato a Roger The Farmer presso il Chicken Coop Mastering Studio (TV). Ogni brano nasce da esperienze reali, emozioni vissute e immagini trasformate in musica. Le canzoni di “Black Little Toe” affrontano temi come l’alienazione, il disagio sociale e la ricerca di autenticità in una società che spesso impone modelli artificiali di successo e fallimento.

Più che un semplice debutto discografico, “Black Little Toe” rappresenta una dichiarazione d’intenti: un lavoro sporco, elettrico e sincero, che rifiuta le maschere e sceglie di raccontare la realtà senza filtri.

THE BARN

Lisa Cappellazzo

Fabrizio Fava

Agostino Taverna

Simone Tola

THE BARN

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