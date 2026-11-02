Soles By Michelin e Everlast: la tecnologia scende sul ring

Nel pugilato, ogni movimento può fare la differenza. Rapidità, equilibrio e precisione nel gioco di gambe sono fondamentali per anticipare l’avversario, cambiare direzione e mantenere il controllo sul ring. È proprio da queste esigenze che prende forma la sinergia tra Everlast, marchio iconico della boxe, e Soles by Michelin, punto di riferimento nello sviluppo di suole ad alte prestazioni.

Il risultato sono le Elite Boxing Shoes, calzature che uniscono l’esperienza di Everlast nel mondo del pugilato all’innovazione tecnologica di Soles by Michelin. Protagonista è la suola Michelin, sviluppata per offrire aderenza, flessibilità e supporto, accompagnando l’atleta nei movimenti più dinamici della disciplina.

Il cuore dell’innovazione risiede proprio nel design della suola. La scolpitura circolare del battistrada è progettata per favorire gli spostamenti laterali, fondamentali nel gioco di gambe del pugile, mentre l’ampia superficie di contatto contribuisce a garantire aderenza e durabilità. Le scanalature di flessione permettono alla suola di adattarsi ai movimenti del piede, favorendo la naturale mobilità durante gli spostamenti e i rapidi cambi di direzione. Una combinazione di soluzioni tecniche pensata per offrire all’atleta controllo e libertà di movimento sul ring. A completare il progetto è una specifica mescola per superfici indoor, morbida, antiscivolo e non-marking, sviluppata per offrire buone proprietà di aderenza sulle superfici piane e regolari, senza lasciare segni sul pavimento. Un approccio progettuale che ricerca il giusto equilibrio tra flessibilità, sostegno e resistenza nel tempo.

La tecnologia della suola si integra con una tomaia leggera e un design high-top, completato da un cinturino aggiuntivo alla caviglia per offrire maggiore supporto durante gli spostamenti e i cambi di direzione. Pensate per accompagnare gli atleti dalla palestra al ring, le Elite Boxing Shoes combinano comfort e funzionalità in una struttura versatile, disponibile nelle taglie junior e adulto.

Con le Elite Boxing Shoes, Everlast e Soles by Michelin confermano il valore di una collaborazione che mette la tecnologia al servizio della performance. Un incontro tra tradizione sportiva e competenze ingegneristiche, in cui ogni elemento del battistrada è studiato per rispondere alle esigenze del pugilato. Perché sul ring, anche il più piccolo movimento può fare la differenza.

Link: https://www.everlast.com/products/elite-pro-boxing-shoes