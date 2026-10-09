Oroscopo di domenica 11 ottobre 2026: amore, lavoro e fortuna segno per segno

Scopri l’oroscopo di oggi, domenica 11 ottobre 2026: amore, lavoro e fortuna segno per segno. Previsioni complete e classifica dei segni.

Oroscopo di Domenica 11 Ottobre 2026

Ecco l’oroscopo di oggi, domenica 11 ottobre 2026, con amore, lavoro e umore segno per segno.

La domenica della sedimentazione relazionale — quella che porta il primo giorno del nuovo ciclo lunare bilancino come tono di raccoglimento delle intenzioni avanzate ieri nella Luna Nuova. Il nuovo ciclo relazionale inaugurato ieri alle 17:50 CEST trova oggi la sua prima sedimentazione più radicata e genuinamente familiare: le intenzioni portate nella qualità più onesta di ieri si radicano nella domenica come primo fondamento verso le due settimane di crescita del ciclo.

La Luna è in Bilancia (primo giorno sedimentato dopo la Luna Nuova) portando la qualità dialogica diplomatica nel suo registro più radicato. Il Sole è in Bilancia — la doppia risonanza bilancina (Luna + Sole nel segno) porta la vitalità più naturale e la qualità relazionale armonioSa come sfondo costante del domenicale. La doppia risonanza leonina (Marte + Giove Leone — quattordicesimo giorno sedimentato) porta il drive creativo nella sua forma più radicata. La doppia risonanza scorpionica (Venere Rx + Mercurio nel segno) porta la profondità revisionante come sfondo. Chirone Rx in Ariete porta il ciclo compassionevole sull’asse.

La domenica del primo giorno del nuovo ciclo relazionale porta il raccoglimento come qualità più necessaria: lascia che le intenzioni della Luna Nuova di ieri si radichino nella forma più naturale verso le due settimane di crescita del ciclo.

Tema del giorno: Luna Bilancia (primo giorno sedimentato post-Luna Nuova) + doppia risonanza bilancina (Luna+Sole) + doppia risonanza leonina (quattordicesimo giorno) — la domenica della sedimentazione del nuovo ciclo relazionale

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Ariete ♈

Amore: La doppia risonanza bilancina porta la doppia opposizione (Bilancia ↔ Ariete = opposizione 180°) sedimentata del primo giorno del nuovo ciclo — la domanda relazionale più onesta sull’asse si radica nella prima domenica del ciclo: dove l’equilibrio porta coraggio genuino? Chirone Rx nel segno porta il ciclo compassionevole come sfondo. La doppia risonanza leonina porta il doppio trigono di fuoco (Leone ↔ Ariete = trigono 120°) sedimentato come sfondo espansivo.

Lavoro: Il doppio trigono porta il drive espansivo sedimentato. La doppia opposizione porta la sedimentazione dell’intenzione sull’asse. Chirone porta la compassione. Le strutture reggono.

Salute: Vitalità in buona forma. Il doppio trigono porta l’espansione. Chirone porta la compassione.

Consiglio del giorno: La doppia opposizione porta la sedimentazione dell’intenzione sull’asse — dove l’equilibrio porta coraggio genuino? Il doppio trigono porta il drive. Chirone porta la compassione. Le strutture reggono verso la settimana.

Toro ♉

Amore: La doppia risonanza bilancina porta il doppio quinconce (Bilancia ↔ Toro = quinconce 150°) sedimentato — doppio adattamento verso l’intenzione relazionale del nuovo ciclo. La doppia risonanza leonina porta il doppio quadrato (Leone ↔ Toro = quadrato 90°) sedimentato. La doppia risonanza scorpionica porta la doppia opposizione profonda sull’asse.

Lavoro: Il doppio quadrato porta le verifiche creative. Le strutture reggono verso la settimana.

Salute: Stabile. Il quinconce porta l’adattamento verso il nuovo ciclo.

Consiglio del giorno: Il doppio quinconce porta l’adattamento verso il nuovo ciclo relazionale. Le verifiche portano la chiarezza necessaria. Le strutture reggono verso la settimana.

Gemelli ♊

Amore: Urano Rx è nel segno. La doppia risonanza bilancina porta il doppio trigono d’aria (Bilancia ↔ Gemelli = trigono 120°) sedimentato — la doppia risonanza armonioSa intellettuale del primo giorno del ciclo. La doppia risonanza leonina porta il doppio sestile (Leone ↔ Gemelli = sestile 60°) sedimentato.

Lavoro: Il doppio trigono porta la qualità comunicativa armonioSa sedimentata. Il doppio sestile porta la vivacità creativa. Urano Rx porta la revisione. Le strutture reggono.

Salute: Sistema nervoso in buona forma. Il doppio trigono porta la qualità armonioSa intellettuale.

Consiglio del giorno: Il doppio trigono porta la qualità comunicativa armonioSa sedimentata. Il doppio sestile porta la vivacità creativa. Urano Rx porta la revisione. Le strutture reggono.

Cancro ♋

Amore: La doppia risonanza bilancina porta il doppio quadrato (Bilancia ↔ Cancro = quadrato 90°) emotivo-diplomatico sedimentato — la sedimentazione della verifica relazionale emotiva del nuovo ciclo. La doppia risonanza scorpionica porta il doppio trigono d’acqua (Scorpione ↔ Cancro = trigono 120°) profondo sedimentato come sfondo armonioso.

Lavoro: Il doppio trigono porta la qualità profonda armonioSa. Il doppio quadrato porta la sedimentazione della verifica relazionale. Le strutture reggono.

Salute: Zona stomaco in ottima forma. Il doppio trigono porta nutrimento profondo.

Consiglio del giorno: Il doppio trigono porta la qualità profonda armonioSa. Il doppio quadrato porta la sedimentazione della verifica relazionale. Le strutture reggono verso la settimana.

Leone ♌

Amore: Marte è nel segno (quattordicesimo giorno). Giove è nel segno — e porta ancora il sestile sedimentato al nuovo ciclo lunare bilancino. La doppia risonanza leonina porta la qualità creativa più radicata e genuinamente propria del quattordicesimo giorno. La doppia risonanza bilancina porta il doppio sestile (Bilancia ↔ Leone = sestile 60°) sedimentato armonioso espansivo. La doppia risonanza scorpionica porta il doppio quadrato (Scorpione ↔ Leone = quadrato 90°) revisionante sedimentato.

Lavoro: La doppia risonanza porta il drive creativo sedimentato del quattordicesimo giorno. Il doppio sestile porta le collaborazioni armonioSe. Le strutture reggono nel ciclo lungo.

Salute: Vitalità ottima con la doppia risonanza sedimentata.

Consiglio del giorno: La doppia risonanza porta il drive creativo sedimentato. Il doppio sestile porta le collaborazioni armonioSe. Le strutture reggono. La domenica porta il ciclo creativo verso la settimana.

Vergine ♍

Amore: La doppia risonanza bilancina porta il doppio semisestile (Bilancia ↔ Vergine = semisestile 30°) sedimentato — transizione metodica verso il nuovo ciclo relazionale. La doppia risonanza leonina porta il doppio quinconce (Leone ↔ Vergine = quinconce 150°) sedimentato. La doppia risonanza scorpionica porta il doppio quinconce (Scorpione ↔ Vergine = quinconce 150°) revisionante.

Lavoro: I quinconce portano l’adattamento verso i nuovi registri. Le strutture reggono verso la settimana.

Salute: La zona digestiva risponde bene. Il semisestile porta la transizione metodica.

Consiglio del giorno: I quinconce portano l’adattamento verso i nuovi registri. Il semisestile porta la transizione metodica. Le strutture reggono. La domenica porta la qualità riflessiva verso la settimana.

Bilancia ♎

Amore: Il Sole è nel segno — ventiduesima giornata solare. La Luna è nel segno (primo giorno sedimentato post-Luna Nuova) portando la risonanza emotiva diretta più sedimentata e radicata del nuovo ciclo. La doppia risonanza bilancina porta la qualità relazionale più naturale e genuinamente propria del primo giorno del nuovo ciclo mensile. Le intenzioni avanzate ieri nella Luna Nuova si radicano nella domenica nella forma più familiare e autenticamente propria. Chirone Rx in Ariete porta l’opposizione compassionevole sedimentata come domanda del ciclo. La doppia risonanza leonina porta il doppio sestile sedimentato. La doppia risonanza scorpionica porta il semisestile revisionante.

Lavoro: La doppia risonanza porta la qualità relazionale più naturale del primo giorno del nuovo ciclo. Il doppio sestile porta le collaborazioni armonioSe. Le strutture reggono nel ciclo lungo.

Salute: La zona lombare in ottima forma. La doppia risonanza porta la vitalità più naturale del primo giorno del nuovo ciclo mensile.

Consiglio del giorno: La doppia risonanza porta il primo giorno sedimentato del nuovo ciclo relazionale — lascia che le intenzioni di ieri si radichino nella forma più naturale. Il doppio sestile porta le collaborazioni armonioSe. Le strutture reggono verso le due settimane di crescita del ciclo.

Scorpione ♏

Amore: Venere Rx è nel segno (ottavo giorno sedimentato). Mercurio è nel segno. La doppia risonanza scorpionica porta la qualità revisionante più sedimentata del ciclo. La doppia risonanza bilancina porta il doppio semisestile (Bilancia ↔ Scorpione = semisestile 30°) sedimentato — la transizione verso la profondità revisionante come registro del primo giorno del ciclo. La doppia risonanza leonina porta il doppio quadrato sedimentato.

Lavoro: La doppia risonanza porta la qualità profonda revisionante sedimentata. Il semisestile porta la transizione verso il nuovo ciclo. Le strutture reggono verso il diretto.

Salute: Vitalità in buona forma. La doppia risonanza porta la qualità profonda sedimentata.

Consiglio del giorno: La doppia risonanza porta la qualità revisionante più sedimentata. Il semisestile porta la transizione verso il nuovo ciclo relazionale. Le strutture reggono verso il diretto del 13 novembre.

Sagittario ♐

Amore: Giove — dominante — in Leone porta il trigono di fuoco sedimentato. Marte in Leone porta il secondo trigono. La doppia risonanza di fuoco porta la qualità visionaria più sedimentata del quattordicesimo giorno. La doppia risonanza bilancina porta il doppio sestile (Bilancia ↔ Sagittario = sestile 60°) sedimentato armonioso. La quadruplice risonanza favorevole (doppio trigono di fuoco + doppio sestile bilancino) porta la qualità visionaria armonioSa più ricca del domenicale.

Lavoro: La quadruplice risonanza porta la qualità visionaria più espansiva sedimentata. Il doppio sestile porta la leggerezza armonioSa. Le strutture reggono.

Salute: Ottima vitalità. La quadruplice risonanza porta la qualità più espansiva e armonioSa del domenicale.

Consiglio del giorno: La quadruplice risonanza porta la qualità visionaria armonioSa più ricca. Il doppio sestile porta la leggerezza. Le strutture reggono. La domenica porta lo slancio verso la settimana.

Capricorno ♑

Amore: La doppia risonanza bilancina porta il doppio quadrato (Bilancia ↔ Capricorno = quadrato 90°) strutturale-diplomatico sedimentato. La doppia risonanza scorpionica porta il doppio sestile (Scorpione ↔ Capricorno = sestile 60°) profondo armonioso sedimentato.

Lavoro: Il doppio sestile porta la profondità costruttiva armonioSa. Il doppio quadrato porta la sedimentazione della verifica strutturale. Le strutture reggono.

Salute: Stabile. Il doppio sestile porta la profondità armonioSa.

Consiglio del giorno: Il doppio sestile porta la profondità costruttiva armonioSa. Il doppio quadrato porta la verifica strutturale sedimentata. Le strutture reggono verso la settimana.

Acquario ♒

Sei il segno più fortunato del giorno.

Amore: La domenica porta all’Acquario la qualità di risonanza più karmicaamente dialogica, armonioSamente espansiva e compassionevolmente autentica del primo giorno sedimentato del nuovo ciclo relazionale bilancino. Plutone Rx è nel segno portando la trasformazione karmicaa collettiva come sfondo sedimentato. Il Nodo Nord porta l’ottantaquattresima giornata karmicaa come ciclo sedimentatamente radicato. La doppia risonanza bilancina (Luna + Sole Bilancia) porta il doppio trigono d’aria karmicao (Bilancia ↔ Acquario = trigono 120°) sedimentato — Luna e Sole in trigono simultaneo portano la qualità dialogico-karmicaa più armonioSa, intellettualmente genuina e diplomaticamente autentica del primo giorno sedimentato del nuovo ciclo relazionale. La doppia risonanza d’aria karmicaa porta la qualità comunicativa più armonioSamente espansiva e karmicaamente genuina come sfondo costante del domenicale. Chirone Rx in Ariete porta il sestile (Ariete ↔ Acquario = sestile 60°) compassionevole karmicao sedimentato. La doppia risonanza leonina porta la doppia opposizione (Leone ↔ Acquario = opposizione 180°) karmicaa sedimentata — la verifica karmicaa del drive creativo verso la trasformazione collettiva; le domande del quattordicesimo giorno: dove il coraggio espressivo porta trasformazione karmicaa genuina? La doppia risonanza scorpionica porta il doppio quadrato (Scorpione ↔ Acquario = quadrato 90°) karmicao revisionante. Il Sole in Bilancia porta il trigono karmicao come sfondo luminoso. In amore, la domenica porta la qualità di connessione più dialogicamente armonioSa, karmicaamente espansiva e compassionevolmente autentica del primo giorno sedimentato del nuovo ciclo relazionale — il doppio trigono porta la comunicazione karmicaa come modo naturale di incontrare l’altro; la leggerezza dialogica come linguaggio d’amore più genuino del domenicale; il sestile compassionevole come sfondo di fondamento.

Lavoro: Il doppio trigono porta le strutture operative più dialogicamente armonioSe, karmicaamente espansive e comunicativamente genuine del domenicale. Le strutture avanzate nel doppio trigono reggono nel ciclo lungo come fondamento del ciclo autunnale. Il sestile compassionevole porta il fondamento genuino. La doppia opposizione porta la verifica karmicaa del drive creativo.

Salute: Ottima energia con il doppio trigono karmicao. Il domenicale porta la qualità più armonioSamente espansiva, karmicaamente dialogica e compassionevolmente autentica del primo giorno sedimentato del nuovo ciclo relazionale.

Consiglio del giorno: Il doppio trigono porta la qualità dialogica karmicaa armonioSa più ricca del domenicale. Il Nodo porta l’ottantaquattresima integrazione karmicaa. Il sestile compassionevole porta il fondamento. La doppia opposizione porta la verifica karmicaa del drive creativo. Le strutture reggono nel ciclo lungo verso la settimana.

Pesci ♓

Amore: La doppia risonanza bilancina porta il doppio quinconce (Bilancia ↔ Pesci = quinconce 150°) sedimentato — doppio adattamento verso il nuovo ciclo relazionale diplomatico. La doppia risonanza scorpionica porta il doppio trigono d’acqua (Scorpione ↔ Pesci = trigono 120°) profondo sedimentato. Il doppio trigono porta la qualità intuitiva profondamente armonioSa come sfondo costante.

Lavoro: Il doppio trigono porta la qualità intuitiva profonda armonioSa. Il doppio quinconce porta l’adattamento verso il nuovo ciclo. Le strutture reggono.

Salute: Sensibilità fisica in buona forma. Il doppio trigono porta nutrimento profondo intuitivo.

Consiglio del giorno: Il doppio trigono porta la qualità intuitiva profonda armonioSa. Il doppio quinconce porta l’adattamento verso il nuovo ciclo relazionale. Le strutture reggono verso la settimana.

Oroscopo 11 ottobre 2026 – Classifica del giorno

Acquario Sagittario Leone Gemelli Bilancia Capricorno Cancro Pesci Ariete Vergine Scorpione Toro

(Essere in basso non significa “domenica da buttare”: ogni posizione porta le comprensioni più necessarie del primo giorno del nuovo ciclo relazionale.)

FAQ Oroscopo Giornaliero 11 ottobre 2026

Qual è il segno più fortunato di domenica 11 ottobre 2026? Il segno più fortunato di oggi è l’Acquario. Il doppio trigono d’aria karmicao — la Luna in Bilancia e il Sole in Bilancia entrambi in trigono 120° simultaneo con l’Acquario nel primo giorno sedimentato del nuovo ciclo lunare — porta la qualità dialogica più armonioSamente espansiva, karmicaamente genuina e intellettualmente autentica del domenicale. Con il Nodo Nord nel segno (ottantaquattresima giornata karmicaa) e il sestile compassionevole da Chirone Rx in Ariete, tre complementari diversi si amplificano nella qualità più ricca e sedimentatamente autentica della domenica. Anche Sagittario e Leone escono favoriti: il primo per la quadruplice risonanza visionaria armonioSa, il secondo per la doppia risonanza sedimentata con il doppio sestile bilancino. Com’è l’energia generale di domenica 11 ottobre 2026? Domenica 11 ottobre porta la sedimentazione più necessaria del nuovo ciclo relazionale inaugurato ieri nella Luna Nuova.

Tutto il giorno — Luna in Bilancia (primo giorno sedimentato): la qualità dialogica diplomatica nella sua forma più radicata e genuinamente familiare come tono costante del domenicale; le intenzioni avanzate ieri nella Luna Nuova si radicano nel primo giorno del ciclo come semi più autentici verso le due settimane di crescita

Tutto il giorno — doppia risonanza bilancina (Luna + Sole nel segno): la vitalità relazionale più naturale come sfondo costante del domenicale; i segni d’aria trovano il trigono armonioso sedimentato come registro più dialogicamente autentico

Sfondo — doppia risonanza leonina (quattordicesimo giorno) + doppia risonanza scorpionica: il drive creativo sedimentato e la profondità revisionante come registri costanti del ciclo autunnale Qual è il consiglio generale dell’oroscopo di oggi? In amore: lascia che le intenzioni avanzate ieri nella Luna Nuova si radichino nella forma più naturale del primo giorno sedimentato — non spingere verso nuove strutture, ma permetti alle intenzioni più genuine di sedimentarsi verso il ciclo di crescita delle due settimane successive. Nel lavoro: il domenicale porta il raccoglimento più necessario verso la settimana — consolida le strutture avanzate nella Luna Nuova con la qualità sedimentata del primo giorno del ciclo. Con te stesso: la domenica porta la sedimentazione come qualità più necessaria — rispettala come il registro più autentico verso il nuovo ciclo relazionale. Domanda guida del giorno: “Quale qualità di sedimentazione e raccoglimento porta il primo giorno del nuovo ciclo relazionale bilancino come fondamento più autentico verso le due settimane di crescita — e quella radice genuina diventa il fondamento più fertile del ciclo verso il diretto di Venere del 13 novembre?” Perché seguire l’oroscopo giornaliero? L’oroscopo giornaliero offre un angolo di lettura sulle energie del momento, utile per capire perché certi giorni sembrano più scorrevoli di altri.

Aiuta a riconoscere le aree della vita che meritano attenzione in quel preciso giorno.

Le stelle indicano il meteo energetico, ma come ti muovi dentro questa giornata resta sempre una tua scelta.

Conclusione Oroscopo Giornaliero 11 Ottobre 2026

L’oroscopo di domenica 11 ottobre 2026 racconta una giornata perfetta per:

Lasciare che le intenzioni avanzate nella Luna Nuova di ieri si radichino nella sedimentazione più naturale del primo giorno del nuovo ciclo — non spingere verso nuove strutture, ma permetti ai semi più genuini di sedimentarsi verso le due settimane di crescita del ciclo relazionale bilancino

Rispettare il raccoglimento domenicale come la qualità più necessaria del primo giorno del nuovo ciclo — la sedimentazione, la leggerezza e l’apertura come registri più autentici verso il ciclo di crescita che inizia oggi

Onorare la doppia risonanza bilancina (Luna + Sole nel segno) come il tono più naturale e genuinamente proprio del primo giorno sedimentato — la vitalità relazionale più propria come sfondo costante verso la settimana

In amore , la domenica porta la qualità di connessione più dialogicamente sedimentata, diplomaticamente radicata e genuinamente autentica del primo giorno del nuovo ciclo relazionale — lascia che le intenzioni più genuine si radichino nella forma più naturale; le strutture reggono nel ciclo lungo verso il diretto di Venere del 13 novembre

, la domenica porta la qualità di connessione più dialogicamente sedimentata, diplomaticamente radicata e genuinamente autentica del primo giorno del nuovo ciclo relazionale — lascia che le intenzioni più genuine si radichino nella forma più naturale; le strutture reggono nel ciclo lungo verso il diretto di Venere del 13 novembre Nel lavoro , la doppia risonanza porta la qualità operativa più dialogicamente armonioSa e creativamente sedimentata del domenicale — consolida le strutture avanzate nella Luna Nuova con la qualità del primo giorno; reggono nel ciclo lungo come fondamento verso la settimana

, la doppia risonanza porta la qualità operativa più dialogicamente armonioSa e creativamente sedimentata del domenicale — consolida le strutture avanzate nella Luna Nuova con la qualità del primo giorno; reggono nel ciclo lungo come fondamento verso la settimana Con te stesso, questa domenica porta la sedimentazione come tono, il raccoglimento come qualità dominante e il nuovo ciclo relazionale come orizzonte — tre qualità diverse e ugualmente necessarie della domenica più sedimentatamente significativa verso le due settimane del ciclo relazionale bilancino autunnale 2026

Queste previsioni astrologiche sono basate sull’analisi dei transiti planetari. Continua a seguirci su Atom Heart Magazine per leggere ogni giorno l’oroscopo aggiornato e le previsioni giornaliere, settimanali e mensili.

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