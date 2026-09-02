Mark Rober: patrimonio 2026, NASA, YouTube e CrunchLabs

Mark Rober ha trascorso nove anni a progettare componenti per il rover Curiosity della NASA. Poi ha aperto un canale YouTube, ha costruito una trappola anti-ladri con polvere glitterata e bombole di puzza, ha postato il video e ha ottenuto 25 milioni di visualizzazioni in un giorno. Da quel momento non ha più lavorato per nessun altro. Il suo patrimonio nel 2026 è stimato tra 30 e 45 milioni di dollari, costruito non sul numero di video pubblicati, ma sulla qualità di quelli che ha deciso di fare.

Chi è Mark Rober – vero nome e biografia

Mark Braxton Rober è nato l’11 marzo 1980 a Orange County, California. Ha conseguito una laurea in Ingegneria Meccanica alla Brigham Young University e un master alla University of Southern California. Ha lavorato per nove anni al Jet Propulsion Laboratory della NASA (sette dei quali dedicati alla missione Mars Science Laboratory e al rover Curiosity) sviluppando sette brevetti. Ha poi trascorso quattro anni come product designer in Apple. Nel 2014 lascia il lavoro per dedicarsi a YouTube. Il canale conta oggi oltre 72 milioni di iscritti e 15 miliardi di visualizzazioni totali. Nel 2022 fonda CrunchLabs, azienda di kit STEM educativi in abbonamento mensile che contribuisce significativamente al patrimonio di Mark Rober.

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Quanto vale Mark Rober nel 2026

Il patrimonio netto di Mark Rober nel 2026 è stimato tra 30 e 45 milioni di dollari, con WorthyPedia che cita 45 milioni, Celebrity Net Worth 50 milioni, e la maggior parte delle fonti specializzate convergente nella fascia 30-40 milioni. La forbice riflette la difficoltà di valorizzare CrunchLabs, azienda privata i cui ricavi non sono pubblici.

A differenza di MrBeast o Logan Paul, il patrimonio di Rober non è concentrato in un singolo asset ad alta volatilità. È distribuito tra YouTube, CrunchLabs, sponsorizzazioni e – presumibilmente – investimenti accumulati negli anni di lavoro a NASA e Apple prima ancora di aprire il canale.

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Da dove viene il patrimonio di Mark Rober

CrunchLabs è oggi la componente più importante. Fondata nel 2022, vende kit mensili di ingegneria e robotica per bambini in abbonamento. Con oltre 100.000 abbonati attivi, genera ricavi ricorrenti stimati tra 10 e 15 milioni di dollari annui. È un modello di business completamente diverso da YouTube: non dipende dalle visualizzazioni, non fluttua con l’algoritmo, costruisce valore cumulativo nel tempo. È questo che lo distingue dalla maggior parte dei creator con numeri simili.

YouTube porta tra 4 e 6 milioni di dollari annui da AdSense. Rober carica circa un video al mese (meno di chiunque altro nella sua fascia) ma ogni video è prodotto con budget da produzione televisiva. Il video della Glitter Bomb del 2018 ha raggiunto 100 milioni di visualizzazioni totali. Quello della trappola per scoiattoli del 2020 ne conta oltre 130 milioni.

Sponsorizzazioni – ogni video include un’integrazione sponsor. Con 72 milioni di iscritti e un pubblico composto principalmente da adulti istruiti con alto potere d’acquisto, le tariffe di sponsorizzazione di Rober sono tra le più alte nell’ecosistema YouTube: stime di settore indicano cifre tra 500.000 e 1 milione di dollari per integrazione nei video principali.

Filantropìa come leva di visibilità – Rober ha co-fondato con MrBeast le campagne #TeamTrees (22 milioni di alberi piantati nel 2019) e #TeamSeas (30 milioni di libbre di plastica rimossa dagli oceani nel 2021). Non è una fonte di reddito, ma ha contribuito a consolidare la sua reputazione come creator con una missione, il che si traduce in sponsorizzazioni più facili e meglio pagate.

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La carriera: dalla NASA a YouTube

Mark Rober lascia la NASA nel 2013 dopo nove anni. Non apre subito il canale YouTube, ma continua a lavorare per quattro anni in Apple come product designer. È solo nel 2014 che il canale diventa il suo lavoro principale.

Il primo video a diventare virale è del 2012: un costume di Halloween con un iPad che simulava un buco nel petto. Milioni di visualizzazioni, ma Rober in quel momento è ancora ingegnere NASA. Il secondo salto virale arriva nel dicembre 2018 con il Glitter Bomb, una falsa scatola di Amazon che esplodeva con 500 grammi di glitter, bombolette di puzza e quattro telecamere nascoste per filmare i ladri di pacchi. Il video fa 25 milioni di visualizzazioni nel primo giorno.

Da quel momento il format si consolida: un video al mese, ogni volta un progetto d’ingegneria reale, con mesi di lavoro alle spalle, raccontato in modo accessibile. Lo squirrel obstacle course, il cubo di Rubik che si risolve da solo in 0,305 secondi, la piscina di sfere Non-Newtonian, i video della trappola per ladri di pacchi (serie ormai arrivata alla quinta stagione).

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FAQ

Quanto vale Mark Rober nel 2026? Il patrimonio netto di Mark Rober nel 2026 è stimato tra 30 e 45 milioni di dollari. La componente principale non è YouTube ma CrunchLabs, la sua azienda di kit STEM educativi in abbonamento, che genera ricavi ricorrenti stimati tra 10 e 15 milioni di dollari annui con oltre 100.000 abbonati. Mark Rober ha davvero lavorato alla NASA? Sì. Ha lavorato per nove anni al Jet Propulsion Laboratory della NASA, sette dei quali dedicati alla missione Mars Science Laboratory e al rover Curiosity su Marte. Ha sviluppato sette brevetti durante quel periodo. Prima di aprire il canale YouTube a tempo pieno ha anche trascorso quattro anni come product designer in Apple. Cos’è CrunchLabs di Mark Rober? CrunchLabs è un’azienda fondata da Rober nel 2022 che vende kit mensili di ingegneria e robotica per bambini in abbonamento. Con oltre 100.000 abbonati, genera ricavi ricorrenti stimati tra 10 e 15 milioni di dollari annui. È la principale fonte di reddito di Rober e il suo asset più rilevante in termini patrimoniali. Quanti iscritti ha Mark Rober su YouTube? Il canale ha oltre 72 milioni di iscritti e 15 miliardi di visualizzazioni totali. Rober pubblica circa un video al mese, con budget di produzione da produzione televisiva. Il video della Glitter Bomb del 2018 ha raggiunto 100 milioni di visualizzazioni totali. Mark Rober è amico di MrBeast? Sì. Hanno collaborato in più video e co-fondato insieme le campagne #TeamTrees nel 2019 e #TeamSeas nel 2021. La collaborazione con MrBeast ha esposto Rober a un’audience molto più giovane e ha contribuito alla crescita del canale nella fase successiva al 2019.

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