Logan Paul: patrimonio 2026, Prime Hydration e carriera WWE

In un’intervista del marzo 2026, a proposito del patrimonio personale, Logan Paul ha dichiarato di avere circa 30 milioni di dollari in liquidità e zero azioni in borsa. Il resto del suo patrimonio (stimato complessivamente intorno a 150 milioni di dollari) è quasi interamente legato alla quota che detiene in Prime Hydration, la bevanda sportiva che ha co-fondato con KSI nel 2022. È la storia di un creator che ha trasformato la sua audience in un asset di lungo periodo.

Chi è Logan Paul

Logan Alexander Paul è nato il 1° aprile 1995 a Westlake, Ohio. Ha iniziato su Vine insieme al fratello minore Jake Paul, poi ha spostato tutto su YouTube dove oggi conta 23,6 milioni di iscritti. Ha studiato ingegneria industriale alla Ohio University prima di abbandonare l’università per Los Angeles. Dal 2023 è atleta professionista in WWE, dove ha tenuto il titolo di Campione degli Stati Uniti. È il co-fondatore di Prime Hydration, venduta in oltre 30 paesi con 1,2 miliardi di dollari di vendite al dettaglio.

Quanto vale Logan Paul nel 2026

Il patrimonio netto di Logan Paul nel 2026 è stimato a 150 milioni di dollari secondo Celebrity Net Worth. Invece Forbes ha pubblicato una stima più conservativa intorno ai 10 milioni, che riflette solo gli asset verificabili con certezza.

La differenza tra le due cifre dice qualcosa di importante: gran parte del patrimonio di Paul è equity illiquida in Prime Hydration, non denaro contante. In un’intervista del marzo 2026 al podcast Iced Coffee Hour, Logan Paul ha dichiarato di possedere circa 30 milioni di dollari in liquidità, nessuna azione in borsa, e di tenere la maggior parte del proprio patrimonio netto nella quota che detiene proprio in Prime Hydration.

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Prime Hydration – il pilastro del patrimonio

Prime Hydration è la bevanda sportiva lanciata nel gennaio 2022 da Logan Paul e KSI, i due avevano combattuto due match di boxe nel 2018 e 2019, diventati poi soci in affari. Il lancio ha generato vendite record: i prodotti esaurivano dagli scaffali di Walmart in ore.

La valutazione di picco del brand ha sfiorato i 5 miliardi di dollari. Nel 2026, dopo la fase virale, la stima è stata rivista al ribasso tra 1 e 3 miliardi, in base all’andamento dei ricavi e all’esito di una revisione strategica annunciata dalla società. La quota di Logan Paul (circa il 20%) vale tra 200 e 400 milioni di dollari in equity non liquidabile nel breve periodo. Prime Hydration ha partnership attive con FC Barcelona, Bayern Monaco e WWE, e opera in oltre 30 paesi.

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Le altre fonti di reddito

WWE – Logan Paul firma con la WWE nel 2023 per un contratto stimato a circa 15 milioni di dollari totali, con una base di circa 5 milioni annui. Ha detenuto il titolo di Campione degli Stati Uniti e continua a partecipare ai grandi eventi pay-per-view. La WWE funziona anche come marketing gratuito per Prime Hydration: ogni apparizione sul ring espone il brand a un’audience separata da quella di YouTube.

YouTube e podcast – Il canale principale genera tra 3 e 5 milioni di dollari annui tra AdSense e accordi con i brand. Il podcast Impaulsive, condotto con Mike Majlak, stima tra 2 e 4 milioni di dollari annui in sponsorizzazioni.

Boxe – Paul ha combattuto contro Floyd Mayweather nel 2021. In un’intervista del marzo 2026 ha dichiarato che Mayweather gli deve ancora 1,5 milioni di dollari per quel match. Mayweather non ha confermato.

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CryptoZoo – lo scandalo che non si chiude

Nel 2021 Logan Paul promuove CryptoZoo, un gioco play-to-earn basato su criptovalute. Gli investitori, molti dei quali suoi fan giovani, comprano token aspettandosi il lancio del gioco promesso. Il gioco non viene mai lanciato. Il valore dei token crolla. Gli investitori perdono complessivamente circa 3 milioni di dollari.

Nel 2023 il giornalista Coffeezilla pubblica un’indagine documentata sulle presunte responsabilità. Logan Paul minaccia inizialmente azioni legali, poi promette rimborsi. A giugno 2026 i rimborsi sono ancora in corso, bloccati da dispute legali su chi ha diritto al risarcimento e a quale valore. È una vicenda irrisolta che accompagna la sua reputazione.

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