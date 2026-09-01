Logan Paul: patrimonio 2026, Prime Hydration e carriera WWE

In un’intervista del marzo 2026, a proposito del patrimonio personale, Logan Paul ha dichiarato di avere circa 30 milioni di dollari in liquidità e zero azioni in borsa. Il resto del suo patrimonio (stimato complessivamente intorno a 150 milioni di dollari) è quasi interamente legato alla quota che detiene in Prime Hydration, la bevanda sportiva che ha co-fondato con KSI nel 2022. È la storia di un creator che ha trasformato la sua audience in un asset di lungo periodo.
Indice
Chi è Logan Paul
Logan Alexander Paul è nato il 1° aprile 1995 a Westlake, Ohio. Ha iniziato su Vine insieme al fratello minore Jake Paul, poi ha spostato tutto su YouTube dove oggi conta 23,6 milioni di iscritti. Ha studiato ingegneria industriale alla Ohio University prima di abbandonare l’università per Los Angeles. Dal 2023 è atleta professionista in WWE, dove ha tenuto il titolo di Campione degli Stati Uniti. È il co-fondatore di Prime Hydration, venduta in oltre 30 paesi con 1,2 miliardi di dollari di vendite al dettaglio.
Quanto vale Logan Paul nel 2026
Il patrimonio netto di Logan Paul nel 2026 è stimato a 150 milioni di dollari secondo Celebrity Net Worth. Invece Forbes ha pubblicato una stima più conservativa intorno ai 10 milioni, che riflette solo gli asset verificabili con certezza.
La differenza tra le due cifre dice qualcosa di importante: gran parte del patrimonio di Paul è equity illiquida in Prime Hydration, non denaro contante. In un’intervista del marzo 2026 al podcast Iced Coffee Hour, Logan Paul ha dichiarato di possedere circa 30 milioni di dollari in liquidità, nessuna azione in borsa, e di tenere la maggior parte del proprio patrimonio netto nella quota che detiene proprio in Prime Hydration.
APPROFONDISCI: Youtuber più ricchi del mondo nel 2026: classifica e patrimoni
Prime Hydration – il pilastro del patrimonio
Prime Hydration è la bevanda sportiva lanciata nel gennaio 2022 da Logan Paul e KSI, i due avevano combattuto due match di boxe nel 2018 e 2019, diventati poi soci in affari. Il lancio ha generato vendite record: i prodotti esaurivano dagli scaffali di Walmart in ore.
La valutazione di picco del brand ha sfiorato i 5 miliardi di dollari. Nel 2026, dopo la fase virale, la stima è stata rivista al ribasso tra 1 e 3 miliardi, in base all’andamento dei ricavi e all’esito di una revisione strategica annunciata dalla società. La quota di Logan Paul (circa il 20%) vale tra 200 e 400 milioni di dollari in equity non liquidabile nel breve periodo. Prime Hydration ha partnership attive con FC Barcelona, Bayern Monaco e WWE, e opera in oltre 30 paesi.
POTREBBE INTERESSARTI: Khaby Lame: patrimonio, guadagni e il deal da 975 milioni di dollari
Le altre fonti di reddito
WWE – Logan Paul firma con la WWE nel 2023 per un contratto stimato a circa 15 milioni di dollari totali, con una base di circa 5 milioni annui. Ha detenuto il titolo di Campione degli Stati Uniti e continua a partecipare ai grandi eventi pay-per-view. La WWE funziona anche come marketing gratuito per Prime Hydration: ogni apparizione sul ring espone il brand a un’audience separata da quella di YouTube.
YouTube e podcast – Il canale principale genera tra 3 e 5 milioni di dollari annui tra AdSense e accordi con i brand. Il podcast Impaulsive, condotto con Mike Majlak, stima tra 2 e 4 milioni di dollari annui in sponsorizzazioni.
Boxe – Paul ha combattuto contro Floyd Mayweather nel 2021. In un’intervista del marzo 2026 ha dichiarato che Mayweather gli deve ancora 1,5 milioni di dollari per quel match. Mayweather non ha confermato.
LEGGI ANCHE: MrBeast: patrimonio 2026, vera storia e come guadagna davvero
CryptoZoo – lo scandalo che non si chiude
Nel 2021 Logan Paul promuove CryptoZoo, un gioco play-to-earn basato su criptovalute. Gli investitori, molti dei quali suoi fan giovani, comprano token aspettandosi il lancio del gioco promesso. Il gioco non viene mai lanciato. Il valore dei token crolla. Gli investitori perdono complessivamente circa 3 milioni di dollari.
Nel 2023 il giornalista Coffeezilla pubblica un’indagine documentata sulle presunte responsabilità. Logan Paul minaccia inizialmente azioni legali, poi promette rimborsi. A giugno 2026 i rimborsi sono ancora in corso, bloccati da dispute legali su chi ha diritto al risarcimento e a quale valore. È una vicenda irrisolta che accompagna la sua reputazione.
FAQ
Il patrimonio di Logan Paul nel 2026 è stimato a 150 milioni di dollari secondo Celebrity Net Worth. La maggior parte di questa cifra è la quota che detiene in Prime Hydration — una bevanda sportiva co-fondata con KSI nel 2022. In un’intervista del marzo 2026 Paul ha dichiarato di avere circa 30 milioni di dollari in liquidità.
Prime Hydration è una bevanda sportiva co-fondata da Logan Paul e KSI nel gennaio 2022. Ha generato 1,2 miliardi di dollari in vendite al dettaglio e opera in oltre 30 paesi. La valutazione della società nel 2026 è stimata tra 1 e 3 miliardi di dollari.
Entrambe le cose. Dal 2023 è atleta professionista in WWE, dove ha detenuto il titolo di Campione degli Stati Uniti. Prima si è misurato nella boxe, combattendo contro Floyd Mayweather nel 2021 e contro KSI nel 2018 e 2019. Usa entrambe le piattaforme come marketing per Prime Hydration.
Jake Paul è il fratello minore di Logan. Entrambi hanno iniziato come creator su Vine e YouTube. Nel 2026 il patrimonio di Logan (150 milioni) supera quello di Jake (stimato a circa 100 milioni), principalmente grazie alla quota in Prime Hydration. Jake Paul guadagna più liquidità annuale grazie alla boxe professionistica.
Nel 2021 Logan Paul ha promosso CryptoZoo, un gioco play-to-earn che non è mai stato lanciato. Gli investitori hanno perso circa 3 milioni di dollari. Nel 2023 il giornalista Coffeezilla ha documentato la vicenda. Paul ha promesso rimborsi che a giugno 2026 sono ancora parzialmente in sospeso.