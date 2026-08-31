MrBeast: patrimonio 2026, vera storia e come guadagna davvero

Jimmy Donaldson ha meno di un milione di dollari sul conto corrente. È anche la persona che ha speso 100 milioni di dollari per produrre una sola stagione di uno show televisivo. Queste due cose sono vere contemporaneamente, e spiegano tutto quello che c’è da sapere sul patrimonio di MrBeast nel 2026.

Chi è MrBeast – vero nome e biografia

MrBeast è il nome d’arte di James Stephen Donaldson, detto Jimmy, nato il 7 maggio 1998 a Wichita, Kansas, e cresciuto a Greenville, Carolina del Nord. Ha aperto il suo primo canale YouTube nel febbraio 2012 all’età di 13 anni, con il nome MrBeast6000. Ha abbandonato il college per fare YouTube a tempo pieno. Ha la malattia di Crohn. Da giugno 2024 il suo canale è il più seguito al mondo su YouTube: oltre 500 milioni di iscritti e 133 miliardi di visualizzazioni totali.

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Quanto vale MrBeast nel 2026

Il patrimonio netto di MrBeast nel 2026 è stimato tra 500 milioni e 2,6 miliardi di dollari, a seconda di come si valorizzano le sue aziende private. Fortune ha citato la cifra di 2,6 miliardi; altre fonti come Celebrity Net Worth si fermano intorno ai 500 milioni. La forbice è così ampia perché quasi tutto il patrimonio è equity (quote societarie di aziende non quotate in borsa) e non liquidità.

Donaldson stesso ha dichiarato di avere meno di un milione di dollari in banca nonostante il patrimonio miliardario su carta. Il motivo è semplice: reinveste quasi ogni dollaro guadagnato nella produzione dei video e nei business. Un video del suo canale principale costa tra 3 e 5 milioni di dollari da produrre, premi inclusi.

Da dove viene il patrimonio di MrBeast

Feastables è oggi il centro di gravità economico dell’impero Donaldson, non YouTube. Il brand di cioccolato e snack lanciato nel gennaio 2022 ha venduto oltre un milione di barrette nelle prime 72 ore. I documenti interni citati da Bloomberg proiettavano ricavi di 520 milioni di dollari nel 2025, contro i 288 milioni generati dall’intero business YouTube e media. Feastables è presente in circa 30.000 punti vendita negli Stati Uniti, con Walmart come partner principale. La valutazione del brand supera il miliardo di dollari.

Beast Industries è la holding company che raggruppa tutti i business di Donaldson: il canale YouTube, Feastables, i deal di produzione, le partnership commerciali. Business Insider ha riportato ricavi superiori a 400 milioni di dollari con Donaldson proprietario della maggioranza. La valutazione totale di Beast Industries è stimata intorno ai 5 miliardi di dollari. Da qui derivano le cifre più alte sul suo patrimonio.

YouTube resta il motore di visibilità ma non il motore economico principale. Le entrate AdSense del canale principale sono significative (il CPM di MrBeast supera i 5-8 dollari per mille visualizzazioni grazie a un pubblico 18-34 ad alto potere d’acquisto) ma vengono quasi interamente reinvestite nella produzione.

Beast Games è lo show prodotto per Amazon Prime, il reality competition più grande mai realizzato. Donaldson ha ammesso di aver perso decine di milioni personalmente nel progetto per i costi di produzione fuori controllo.

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Il paradosso di MrBeast: miliardario su carta, quasi senza cash

Il paradosso finanziario di MrBeast è il concetto più importante per capire il suo patrimonio. È ricco nel modo in cui è ricco un fondatore di startup: possiede la maggioranza di un’azienda valutata miliardi, ma finché non c’è un evento di liquidità (un’IPO, una vendita, un’acquisizione) quella ricchezza non si converte in denaro spendibile.

Donaldson ha costruito un’infrastruttura aziendale (studi, magazzini, team, sistemi di produzione, logistica) che permette di creare contenuti a una scala che nessun competitor riesce a replicare. È questo il vero asset, più di qualsiasi cifra sul conto corrente.

Come è diventato famoso

Il canale MrBeast6000 nasce nel 2012 con video di Minecraft e Call of Duty che raccolgono circa mille visualizzazioni ciascuno. La svolta arriva nel gennaio 2017 con il video I Counted To 100,000: Donaldson conta ad alta voce fino a centomila davanti a una telecamera per 40 ore. Il video raggiunge decine di milioni di visualizzazioni in pochi giorni.

Da lì il format si evolve rapidamente: sfide sempre più costose, premi in denaro distribuiti in diretta, record del mondo, filantropia spettacolare. Nel 2019 lancia TeamTrees raccogliendo 22 milioni di dollari per piantare altrettanti alberi. Nel 2021 TeamSeas raccoglie fondi per rimuovere 30 milioni di libbre di plastica dagli oceani.

Nel 2024 diventa il primo YouTuber a superare i 300 milioni di iscritti. A giugno 2025 supera i 400 milioni. A metà 2026 ha già superato i 500 milioni.

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