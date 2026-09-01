PewDiePie: patrimonio 2026, chi è e perché ha smesso di fare YouTube

Felix Kjellberg, noto come PewDiePie, ha costruito il canale YouTube più seguito da un singolo creator nella storia della piattaforma. Poi ha smesso di farlo ogni giorno, si è trasferito in Giappone, ha avuto un figlio, e non sembra avere nessun rimpianto. Il suo patrimonio nel 2026 è stimato tra 40 e 60 milioni di dollari, meno di MrBeast o Logan Paul, ma costruito in modo deliberatamente diverso: massimizzando la qualità della vita, non i numeri.

Chi è PewDiePie – vero nome e biografia

PewDiePie è il nome online di Felix Arvid Ulf Kjellberg, nato il 24 ottobre 1989 a Göteborg, in Svezia. Ha aperto il suo primo account YouTube il 19 dicembre 2006 con il nome “Pewdie“, poi lo ha perso per una password dimenticata e ha riaperto come PewDiePie il 29 aprile 2010. Ha abbandonato gli studi in Economia Industriale alla Chalmers University of Technology nel 2011 per dedicarsi al canale a tempo pieno, dopo aver venduto stampe Photoshop per comprarsi un computer. È sposato con Marzia Bisognin, ex creator con 7 milioni di iscritti, oggi imprenditrice nel settore ceramica con il brand Mai. Vivono in Giappone con il loro figlio.

Quanto vale PewDiePie nel 2026

Il patrimonio netto di PewDiePie nel 2026 è stimato tra 40 e 60 milioni di dollari. In un’intervista Kjellberg ha confermato che il suo patrimonio è “molto molto” superiore ai 20 milioni, il che esclude le stime più basse che ancora circolano online.

La cifra è inferiore a quella di creator più giovani come MrBeast o Logan Paul, ma va letta nel contesto. PewDiePie ha guadagnato la gran parte del suo patrimonio tra il 2014 e il 2019 (gli anni di picco) quando era il creator con più iscritti al mondo e i gli accordi con i brand arrivavano al ritmo di uno ogni pochi video. Ha scelto deliberatamente di non costruire aziende parallele, non lanciare prodotti, non espandersi. Ha preservato il patrimonio invece di massimizzarlo.

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Da dove viene il patrimonio di PewDiePie

YouTube AdSense – il canale principale ha circa 111 milioni di iscritti e continua a generare tra 18.000 e 48.000 dollari al mese di entrate pubblicitarie, anche senza upload quotidiani. Il catalogo di 4.700+ video del periodo 2010-2020 funziona come una rendita passiva: i video del 2012 ricevono ancora centinaia di migliaia di visualizzazioni al mese.

Brand deal al picco – tra il 2016 e il 2019, con 60-80 milioni di iscritti e la posizione di creator più seguito al mondo, i suoi contratti di sponsorizzazione raggiungevano cifre tra 450.000 e 600.000 dollari per integrazione. In quegli anni ha generato decine di milioni di dollari solo da accordi commerciali.

Tuber Simulator – il gioco mobile sviluppato in collaborazione con Outerminds ha generato ricavi significativi, con Kjellberg che detiene una quota societaria. Non sono stati resi pubblici i dettagli finanziari.

Libro – This Book Loves You (2015) ha venduto oltre 100.000 copie. I diritti internazionali hanno generato un accordo editoriale con Penguin Books.

Investimenti e immobili – la coppia possiede immobili in Giappone. Il patrimonio accumulato nel periodo di picco è stato investito in strumenti finanziari tradizionali, non in aziende proprie.

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La storia: da Göteborg al canale più grande del mondo

Felix Kjellberg carica i primi video su YouTube nel 2010 giocando a Call of Duty e Minecraft. La svolta arriva con i Let’s Play di Amnesia: The Dark Descent (reazioni genuine, non filtrate, davanti a uno degli horror più intensi dell’epoca). A luglio 2012 supera il milione di iscritti.

Da lì la crescita è costante: 10 milioni nel 2013, 20 milioni nel 2014, fino a diventare il primo creator individuale a superare i 100 milioni di iscritti nel 2019. Per quasi un decennio è il punto di riferimento di YouTube. Amato, controverso, imitato.

Nel 2020 decide di ridurre drasticamente la frequenza dei video. Nel 2021 si trasferisce in Giappone con Marzia. Nel 2023 annuncia che diventeranno genitori. Nel 2024 nasce il figlio. Oggi carica video quando vuole, senza un calendario fisso, su contenuti che lo interessano genuinamente (principalmente gaming e vita quotidiana in Giappone).

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Il sorpasso di MrBeast e la fine di un’era

Per oltre un decennio PewDiePie è stato il creator con più iscritti al mondo tra i canali individuali. Una posizione difesa anche contro T-Series, il canale musicale indiano che nel 2019 aveva tentato il sorpasso scatenando una delle prime grandi “guerre” di iscritti nella storia di YouTube.

Nel giugno 2024 MrBeast ha superato i 300 milioni di iscritti, diventando il nuovo punto di riferimento. PewDiePie si è fermato intorno ai 111 milioni (non per calo, ma per scelta). Non carica più video con la frequenza sufficiente a mantenere la crescita attiva.

Kjellberg ha commentato il sorpasso con apparente indifferenza: è esattamente il tipo di metrica che ha smesso di inseguire quando ha deciso di cambiare vita.

FAQ – Patrimonio PewDiePie

Quanto vale PewDiePie nel 2026? Il patrimonio netto di PewDiePie nel 2026 è stimato tra 40 e 60 milioni di dollari. Kjellberg ha confermato in un’intervista che il suo patrimonio è “molto molto” superiore ai 20 milioni. La maggior parte è stata accumulata tra il 2014 e il 2019, gli anni di picco del canale. Qual è il vero nome di PewDiePie? Il vero nome è Felix Arvid Ulf Kjellberg. È nato il 24 ottobre 1989 a Göteborg, in Svezia. Ha aperto il canale PewDiePie il 29 aprile 2010. Perché PewDiePie ha smesso di fare YouTube? Non ha smesso del tutto. Ha ridotto drasticamente la frequenza dei video a partire dal 2020. Ha dichiarato di voler dare priorità alla vita privata rispetto alla crescita del canale. Nel 2021 si è trasferito in Giappone con la moglie Marzia, dove nel 2024 è nato il loro figlio. PewDiePie è ancora il creator con più iscritti? No. Nel giugno 2024 MrBeast ha superato PewDiePie diventando il creator individuale con più iscritti al mondo. PewDiePie si è fermato intorno ai 111 milioni di iscritti. Chi è la moglie di PewDiePie? Marzia Bisognin, italiana, ex creator YouTube con 7 milioni di iscritti prima di ritirarsi nel 2018. Oggi gestisce Mai, un brand di ceramica e oggetti per la casa fondato in Giappone. La coppia si è sposata nel 2019. Quanti video ha caricato PewDiePie? Il canale conta oltre 4.700 video pubblicati dal 2010 al 2026. Il catalogo genera ancora milioni di visualizzazioni mensili anche senza nuovi upload regolari, funzionando come una fonte di reddito passivo.