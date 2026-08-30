Meta paga fino a 18 miliardi di dollari per la dipendenza dai social: le nuove regole per i minorenni

Meta ha raggiunto un accordo con gli stati americani per chiudere il processo sulla dipendenza dai social media. La causa era iniziata appena due settimane fa a Oakland, in California. Il colosso di Menlo Park verserà fino a 18 miliardi di dollari in dieci anni e riscriverà daccapo le regole di Instagram e Facebook per chi ha meno di 18 anni.

L’intesa arriva a poche ore dalla testimonianza di Adam Mosseri, capo di Instagram, e chiude il procedimento prima che Mark Zuckerberg salga sul banco dei testimoni. La giudice Yvonne Gonzalez Rogers, del tribunale federale di Oakland, dovrà ancora ratificare l’accordo, ma si è già detta favorevole.

Cosa prevede l’accordo tra Meta e gli stati americani

L’accordo chiude la causa promossa da 29 stati e sottoscritta da 47 procuratori generali. Meta si impegna a pagare fino a 18 miliardi di dollari in rate annuali e a modificare in profondità Instagram e Facebook per gli utenti adolescenti, introducendo limiti di tempo, blocchi notturni e nuovi controlli parentali.

Le nuove regole per gli adolescenti su Instagram e Facebook

Le modifiche riguardano tutti gli account riconducibili a un minorenne, su qualunque dispositivo. Ecco i punti principali:

Limite di due ore al giorno cumulativo tra Instagram e Facebook, disattivabile solo dai genitori

Blocco delle app dalla mezzanotte alle 6 del mattino, per proteggere il sonno degli adolescenti

Modalità scuola con notifiche disattivate durante l’orario delle lezioni

Stop allo scorrimento infinito dei contenuti

Eliminazione dei filtri di bellezza e del conteggio pubblico dei like

Controlli parentali rafforzati e nuovi strumenti di verifica dell’età

Gli avvocati delle famiglie accusavano Meta di aver progettato Instagram e Facebook proprio per creare dipendenza nei più giovani, privilegiando la crescita degli utenti rispetto alla loro salute mentale.

Come sono divisi i 18 miliardi di dollari

La quota garantita agli stati

Circa 12,7 miliardi di dollari, il 70% del totale, andranno direttamente ai 47 stati e al District of Columbia che hanno aderito alla causa. Le risorse finanzieranno programmi per la sicurezza online dei giovani e la tutela della loro salute mentale.

La quota legata a TikTok e YouTube

I restanti 5,3 miliardi di dollari scatteranno solo se anche TikTok e YouTube accetteranno di introdurre le stesse misure di sicurezza e verseranno a loro volta la propria parte. Meta ha pubblicato una lettera aperta ai due concorrenti, chiedendo di aderire allo stesso standard: se i ragazzi trovano restrizioni su una piattaforma, spiega l’azienda, si spostano semplicemente su un’altra.

POTREBBE INTERESSARTI: Khaby Lame: patrimonio, guadagni e il deal da 975 milioni di dollari

Perché gli stati hanno accettato l’accordo

Rob Bonta, procuratore generale della California, ha parlato di un accordo capace di rendere i social meno pericolosi per i più giovani. Il collega del Kentucky, Russell Coleman, ha aggiunto che i ragazzi meritano un’infanzia non misurata in like e follower. Per la procuratrice generale di Washington D.C., Brian Schwalb, Meta avrebbe sfruttato consapevolmente i più giovani per profitto, negando per anni i rischi noti internamente.

Gli stati hanno preferito l’accordo a un processo che avrebbe potuto durare anni, in cambio di modifiche concrete da introdurre nel giro di pochi mesi.

CJ Mahoney, responsabile legale dell’azienda, ha dichiarato che l’accordo permetterà ai genitori di gestire con più facilità l’accesso dei figli alle piattaforme, ma ha aggiunto che il risultato dipende dal fatto che anche gli altri social seguano lo stesso standard. Meta non ammette responsabilità nella causa e prevede di contabilizzare circa 10 miliardi di dollari di spese legali nel terzo trimestre del 2026.

Meta accordo nella causa per i minorenni – I precedenti e le altre cause ancora aperte

L’accordo di Oakland non chiude tutti i fronti legali di Meta. A inizio agosto un giudice del New Mexico aveva già condannato l’azienda a versare 567 milioni di dollari per un caso simile, dopo una prima sanzione da 375 milioni. Lo scorso marzo un tribunale di Los Angeles aveva riconosciuto un risarcimento di 6 milioni di dollari a una giovane danneggiata dall’uso di Instagram, in una causa che coinvolgeva anche Google.

Restano aperte migliaia di cause promosse da distretti scolastici e famiglie private, che secondo alcune stime superano le tremila. Durante il processo di Oakland, il whistleblower Arturo Béjar aveva testimoniato che Meta conosceva da tempo l’entità dei danni subiti dai minorenni, pur continuando a puntare sulla crescita degli utenti. Anche per questo, in Senato, i promotori del Kids Online Safety Act hanno definito l’accordo un primo passo, chiedendo al Congresso di approvare al più presto una legge federale sulla sicurezza online dei minori.

FAQ – Meta accordo minorenni