Louder per Iren luce, gas e servizi alle Nitto ATP Finals

Louder Italia S.r.l. – Part of SG Company Società Benefit S.p.A., in occasione delle Nitto ATP Finals di Torino, che si terranno dall’11 al 19 novembre 2023, ha progettato un’area di ingaggio innovativa per Iren Luce Gas e Servizi all’interno del Fan Village, concepita con un forte impegno per la sostenibilità, in conformità con la norma ISO 20121, certificazione acquisita da Louder dal 2020.

L’area è stata ideata utilizzando materiali certificati. I quali, una volta terminato l’evento, avranno una second life, a testimonianza di un impegno concreto verso la responsabilità ambientale. Oltre a mostrare i prodotti di Iren, l’area offrirà un coinvolgente contesto di gamification per intrattenere e coinvolgere i visitatori.

Prima dell’inizio della competizione, Louder ha organizzato un’attività itinerante di pre-comunicazione nel centro della città. Coinvolgendo i cittadini torinesi in una serie di attività volte ad amplificare l’entusiasmo per le ATP Finals. Inoltre, per avvicinare Iren al mondo del tennis, tre grandi mascotte hanno percorso le strade della città. Dando vita alla campagna “È possibile con Iren“, mirata a coinvolgere anche il pubblico più giovane.

Le Nitto ATP Finals di Torino saranno sicuramente un successo. L’area di attivazione di Louder per Iren contribuirà a creare un’esperienza interattiva e coinvolgente per i visitatori, rappresentando un’iniziativa unica, che va oltre il tradizionale coinvolgimento degli sponsor. Integrando sostenibilità e coinvolgimento attivo dei cittadini.