Atp Finals in chiaro sulla Rai: Dettagli sulla Copertura Televisiva

Le Atp Finals, uno dei tornei più prestigiosi del tennis, saranno trasmesse in chiaro sulla Rai per l’edizione di quest’anno. Con un format simile all’edizione precedente, la Rai sceglierà di trasmettere in diretta un match al giorno, con Raidue come rete principale.

Atp Finals – Partenza con Sinner vs. Tsitsipas:

L’azione delle Atp Finals inizierà domani alle 14 con il match tra Jannik Sinner e Stefanos Tsitsipas, una partita che promette emozioni forti sin dalle prime battute. La scelta di Raidue come piattaforma principale permetterà agli appassionati di tennis di godere della partita più rilevante della giornata.

Telecronaca di Marco Fiocchetti e Adriano Panatta:

La telecronaca delle partite sarà guidata da Marco Fiocchetti, con Adriano Panatta al suo fianco per fornire un commento tecnico approfondito.

Studio al Pala Alpitour Torinese

La Rai ha allestito uno studio al Pala Alpitour di Torino, sede delle Atp Finals. Qui, Cristina Caruso introdurrà e analizzerà gli incontri, affiancata da Paolo Canè e Rita Grande come commentatori tecnici. Le interviste ai giocatori saranno curate da Maurizio Fanelli, offrendo un accesso esclusivo agli avvenimenti sul campo.

Atp Finals – Repliche Notturne su RaiSport:

Per coloro che non possono seguire le partite durante il giorno, RaiSport, sul canale 58, offrirà repliche notturne. Ad esempio, il match Sinner-Tsitsipas sarà trasmesso la notte successiva all’una.