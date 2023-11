Drake Rilascia a Sorpresa “Scary Hours 3” Solo Sei Settimane Dopo l’Ultimo Album

Drake ha stupito i fan annunciando il rilascio di un nuovo album, “Scary Hours 3“, a sole sei settimane di distanza dal suo precedente progetto, “For All The Dogs“. Il rapper ha presentato l’uscita del disco attraverso un cortometraggio sui suoi canali social.

“Scary Hours 3” di Drake, il cortometraggio

Nel cortometraggio che annuncia Scary Hours 3, Drake condivide la sua sicurezza riguardo al lavoro appena terminato, affermando di non sentirsi obbligato a compiacere nessuno e di essere fiducioso del lavoro. Ha anche rivelato di aver scritto le canzoni del nuovo album negli ultimi cinque giorni e di sentirsi in uno stato mentale particolare, quasi come se fosse “drogato”.

La pausa dalla musica

La sorprendente pubblicazione di “Scary Hours 3” arriva poco dopo che Drake aveva annunciato una pausa dalla musica per concentrarsi sulla sua salute e risolvere i problemi di stomaco che lo affliggono da anni.

“Probabilmente non farò musica per un po’. Sarò onesto: ho altre cose che devo fare per alcune persone a cui ho fatto delle promesse. Quindi probabilmente non farò musica per un po’ di tempo. Devo concentrarmi innanzitutto sulla mia salute. Voglio che la gente sia sana, da anni ho dei problemi assurdi allo stomaco. Quindi devo concentrarmi sulla mia salute e rimettermi in sesto. Ho intenzione di farlo“. Queste la parole del rapper pochi giorni dopo l’uscita di For All The Dogs.

Tracklist di “Scary Hours 3”

Red Button Stories About My Brother The Shoe Fits Wick Man Evil Ways (feat. J. Cole) You Broke My Heart

Nel precedente disco (debuttato alla #1 della classifica FIMI) erano presenti 23 tracce. All’interno di Scary Hours 3, invece, ne troviamo sei.

Questo nuovo album di Drake aggiunge un ulteriore capitolo alla prolifica carriera del rapper, che ha già all’attivo 11 album, comprese raccolte e collaborazioni di successo.