Le nuove scoperte musicali della settimana – #8

Angelo Iannelli – Elettronica

Angelo Iannelli è un cantautore, attore e scrittore. “Elettronica” è il suo nuovo singolo che anticipa l’uscita del suo nuovo album, pubblicato da Matilde Dischi e distribuito da Artist First. A proposito del brano, ha dichiarato: “In un famoso film di Godard, Fino all’ultimo respiro (À bout de souffle, 1960), la protagonista Patricia, citando il libro Le palme selvagge (The Wild Palms, 1939) di William Faulkner, domanda a Michel cosa sceglierebbe lui tra “il dolore” e “il nulla”. Lui risponde che sceglierebbe il nulla, perché “il dolore è idiota” e rappresenta “un compromesso”: “o tutto o niente”, aggiunge Michel. Da questa scena è scaturita una riflessione interiore che mi accompagna da tanto tempo: forse proprio da qui è nata “Elettronica” (e ha preso forma il metaforico significato dell’ermetico titolo), la cui protagonista, tra il dolore e il nulla, sceglierebbe una terza via: sé stessa. E non ci pensa più…“.

Link Spotify

GoDeers! – Irrelevent

Un bel brano che parla dell’accettazione di tutte le cose difficili che capitano durante la vita.

Link Spotify

Lethvm- Shine – Live Session

Dopo l’uscita del loro ultimo album, Winterreise (aprile 2023, Dunk!Records BE), i LETHVM hanno appena pubblicato due nuove canzoni registrate dal vivo: ‘Bruised‘ a settembre 2023 e ‘Shine‘ a marzo 2024. Negli ultimi mesi, i LETHVM hanno suonato molti spettacoli in tutto il Belgio (festival di Dour, ecc.) e in Europa.

Link Spotify

TACØMA – La Regina Dei Rimpianti

La Regina Dei Rimpianti è il nuovo singolo di TACØMA. In questo brano, si alternano malinconia e sentimenti romantici. La Regina dei Rimpianti parla di occasioni perse, del tempo passato che non torna più. Il nuovo singolo è un invito a goderci il presente e gli sporadici momenti di vero e profondo appagamento, seppur intangibile.

Link Spotify

Icaro – Parlami

“Parlami” è un’esplosione pop, che cattura l’essenza delle sonorità internazionali mentre traccia un percorso emotivo. Con una produzione incisiva, una melodia contagiosa ed un groove uptempo che richiama i loop della passione. La canzone affronta il desiderio di trasformare una relazione basata sull’attrazione fisica in qualcosa di più significativo.

Link Spotify

Mass Rift – Concrete Death

I Mass Rift sono una rock band composta da cinque elementi, che combina riff di basso fantastici e suoni di chitarra anni ’90 con voci inquietanti ma potenti e una batteria tecnica trascinante. Il loro nuovo EP, “Written in Stone“, è disponibile all’ascolto dal 29 marzo. La traccia che vi consigliamo per iniziare è “Concrete Death“, un’esplosione di energia!

Link Spotify

Riccardo Selci – Io ti darei

Riccardo Selci è nato a Pesaro nel 1975. Per alcuni anni scrive e canta in un gruppo rock della sua città. Dal 2022 ha avviato un progetto solista per diffondere le sue canzoni e condividere esperienze, emozioni e il suo Ideale. Nel 2023 prosegue con una nuova produzione, forma la Fool Band e partecipa ad alcuni festival e concorsi. “Io ti darei” è un brano originale, con un bel testo e il giusto ritmo per entrarci in testa e non voler smettere di ascoltarlo.

Link Spotify

Heaven or Las Vegas – Rosso Acceso

Tra lunghe strade deserte percorse nel cuore della notte ed estetiche fantascientifiche, gli Heaven or Las Vegas sono alla ricerca di una dimensione sonora in cui liberare i propri demoni. Rosso Acceso, il primo singolo che anticipa l’uscita del disco è un’immersione avvincente nelle notti scintillanti di una discoteca indie-rock di provincia. Ispirato da una serata intrisa di adrenalina e elettricità, il brano trasporta l’ascoltatore in un mondo dove la luce rossa abbaglia e confonde, mentre il frastuono circostante crea un’atmosfera di smarrimento totale.

Link Spotify

John Christian Kane – Asphalt

“Asphalt” è una melodia fluida, sensuale e irresistibilmente orecchiabile con melodie contagiose e un ritmo rilassato fatto su misura per quei momenti in cui vuoi rilassarti e lasciare che la musica ti travolga.

Link Spotify

Logeion – Quello che resta

I Logeion sono una band romana, nata nel 2019. “Quello che resta” parla di una generazione etichettata e trascinata via dalla superficialità in un mondo troppo insipido. Un bel testo e un sound che ti cattura, non poteva non essere nella nostra playlist!

Link Spotify

Akhil OSO – MVP

La canzone di Akhil OSO gioca sul personaggio di un MVP che gioca e reagisce a diverse situazioni, il ritornello è lui che definisce e analizza il tipo di amore e di persona che vorrebbe nella sua vita, può anche essere interpretato come tipo di persone fondamentali che lui vuole in giro.

Link Spotify

Scopri nuova musica con la nostra playlist su Spotify: “Nuove Scoperte – Atom Heart Magazine“.