Le nuove scoperte musicali della settimana – #10

Fredd0° – La vita fa schifo

La vita fa schifo è il terzo disco di Fredd0° ed È co-prodotto con Riccardo Andrenelli, e vede la partecipazione di Roberto Tatulli alla batteria. Le otto tracce raccontano un momento di svolta che prima o poi arriva nella vita di tutti, quello dell’ingresso nell’età adulta.

Puerto Mariel – Yo Soy el Solitario

Da Guadalajara, Jalisco, Messico, Puerto Mariel ritorna con il suo nuovo singolo “Yo Soy el Solitario”. All’insegna dello slogan “Perché un amore è meglio dimenticarlo”, questa nuova proposta evoca la nostalgia dell’amore che non si dimentica, che lascia un segno profondo e ci segna per sempre.

X1NO – Superstar

Superstar di X1NO è un vibrante progetto musicale che racchiude temi di auto-potenziamento, celebrando gli alti e bassi della vita e abbracciando il proprio viaggio individuale. Il brano vanta ritmi contagiosi, testi avvincenti e un’energia complessiva che risuona con gli ascoltatori.

Tom Webber – Keep Calling

Unendo ancora una volta le forze con lo scrittore e produttore James Dring e Jack Kaye di The Magic Gang, la storia allegra ma altrettanto provocatoria di Tom Webber sull’uscita da un’amicizia, con i suoi testi introspettivi e il ritornello impennato.

Liv Eli – 17 Million Fucking Flies

“17 Million Fucking Flies“, il secondo singolo tratto dall’ultimo album di Liv Eli “The Struggle For Peace Of Mind“, è una melodia pop pulsante e ipnotizzante guidata dal synth che irradia intensità cinematografica. La voce di Liv Eli e i suoi testi ben realizzati sono in prima linea, circondati da ritmi e strumenti che non solo completano ma amplificano potentemente il messaggio centrale della canzone.

Cachita – Dominando

“DOMINANDO” è l’ultimo singolo della cantante svizzero-cubana CACHITA, che incarna il tema della lotta interna e del dominio sui propri dubbi e paure.

T Neon – Radar

“Radar” è il primo singolo ufficiale di T Neon. Sonorità davvero originali e un ritmo che ti entra in testa già dal primo ascolto. Non perdetevelo!

