Le nuove scoperte musicali della settimana – #7

YUNGDROP – Bad Bitch

Bad Bitch fa parte dall’ultimo EP di Yungdrop, Depression Sessions, pubblicato a novembre scorso. L’artista fa musica ispirata agli 8O8, in stile rap metal, in una continua ricerca di suoni più pesanti e robusti per accompagnare la voce.

CLAES – Oh

Claes fa rap realista. “Oh” è una risacca di idee oscure che alla fine non esistono. Un brano pieno di rabbia positiva: la rabbia di distruggere dentro e fuori per ricostruire.

Yak Aquiles – Alfa, Omega Vol.2

Yak Aquiles è un cantante di rap, drill e trap. A febbraio è uscito il suo album “Alfa, Omega Vol.2” dove traspare tutta la sua passione per la musica in tutte le sue forme. Davvero un bel lavoro, da ascoltare!

The Lovelines – Darlin’

I Lovelines sono una band divisa tra Berlino, Germania e Orlando, Florida. La sorella (Tessa) è la cantante della band e il fratello (Todd) è il cantautore/musicista/produttore della band. La band trae ispirazione da molti generi diversi, tra cui Bedroom/Dream Pop, Lo-Fi e Jazz.

CONNECTING PIECES – Virtual Beggars

La band brasiliana Connecting Pieces è formata da musicisti esperti sia sul palco che in studio, il gruppo colpisce il mercato con un Heavy Metal accattivante, con ritornelli sorprendenti e una potente strumentale. Virtual Beggars fa riferimento a come l’impersonalità e le strutture create dal mondo virtuale finiscono per distorcere il pensiero delle persone, occupando la maggior parte del loro tempo e succhiando loro l’anima.

Chinese Man – Salune

La prima traccia registrata con un’orchestra di 30 elementi, “Salune” è la traccia di apertura di “We’ve Been Here Before“. È il titolo che riassume al meglio tutte le influenze dell’album: sinfonico, con la collaborazione del compositore cinematografico Gilles Alonzo; elettronico, con la partecipazione del Generale Elektriks.

Tredici Bacci – The Future is Forever

Una sorta di pseudo-marcia edificante, divertente, semiseria ma consapevole di sé, un “noi siamo il mondo” per una generazione spesso considerata senza speranza (i millennials), che può essere interpretato come ironico o sincero, a seconda dello stato d’animo dell’ascoltatore.

Elle Gi – Ti Critica

Un brano con cui Elle Gi vuole incitare chi lo ascolta a seguire i propri sogni, le proprie passioni e ciò che li rende felici, nonostante le critiche che arrivano dalla gente. Un brano ispirazionale con un ritmo coinvolgente e un messaggio importante.

Yungish – Feel on Me

Direttamente da Toronto, Yungish ci fa vivere la sua città attraverso delle sonorità uniche e un incedere davvero rilassante. Da ascoltare assolutamente.

Just One Fix – Gods & Devils

“Volevamo offrire qualcosa che fosse spietato e implacabile come la monarchia e i culti basati sulla fede hanno costantemente imposto alle persone in tutto il mondo negli ultimi millenni e oltre”, afferma la band. Beh, obiettivo centrato. Un concentrato di energia a ritmo sostenuto. Un pugno dritto nei denti in grado di risvegliare chiunque. Non potrete più farne a meno!

Miss Michigan – Bang Ur Drummer

Bang Ur Drummer dei Miss Michigan è prodotto dal produttore tre volte vincitore di un Grammy Warren Riker (Michael Jackson, Fugees, Lauren Hill) e registrato nel famigerato studio di Barry Gibb (Bee Gees). Un bruciante inno glam punk che fonde rock classico, blues, punk e glam in un suono accattivante che affascina e sciocca allo stesso tempo.

MICALL – Black Skies

Un messaggio potente. Una sonorità unica. Una voce incredibile. Da ascoltare, riascoltare e far conoscere. Brano sublime che non può mancare nelle nostra e nelle vostre playlist.

Kopernikus – Can’t Fuck with Us!

Una collaborazione anglo-tedesca su un beat drill. Il risultato è ottimo!

Black Pegasus – Stellar Graveyard

Musica bassa, lenta e pesante direttamente dall’Olanda. Uno di quei brani che dopo aver ascoltato la prima volta non potrete più fare a meno di riascoltare all’infinito.

Joey Calveiro – Despertar

“Despertar” è una composizione originale con pianoforte, sassofono, chitarra acustica e archi. È una canzone melodica molto rilassante. Tutto è stato registrato dal vivo.

Sons of Coherence – Into Black

“Into Black” è il terzo singolo dei Sons of Coherence. Con questo brano la band affronta un tema non raro e di cui, però, si parla troppo raramente. La canzone parla di una persona mentalmente instabile e della realizzazione della propria malattia mentale e della sua complicità.

ONEF – Stile Di Vita

Rap stile detroit per il brano di ONEF dal titolo “Stile Di Vita“. Il mood è “cattivo” ed energico. Testi e flow non deludono. Vale almeno un ascolto!

Cat Serrano – You Don’t Know Me

Il singolo di debutto di Cat Serrano “You Don’t Know Me” parla della ricerca del rispetto di sé per porre fine a una relazione.

Blau24 – Sativa

Avete voglia di mood estivo e di ballare? Allora è il brano giusto per la vostra playlist!

BigMay202 – Trenches

Un brano potente e introspettivo. “Trenches” di BigMay202 ci offre uno sguardo crudo e autentico sul viaggio personale dell’artista nel crescere nell’ambiente difficile di Englewood (Chicago), nota per i suoi quartieri difficili dove gli individui affrontano una miriade di difficoltà sociali ed economiche. Attraverso la sua musica, BigMay202 condivide le sue esperienze nell’affrontare questi ambienti difficili e l’impatto che hanno avuto sulla sua vita.

