Le nuove scoperte musicali della settimana – #11

Town Street Reloaded – Inviolated Eyes

I Town Street Reloaded si formano sull’onda dell’emozione provocata dall’uscita di dischi come Decoy e Tutu di Miles Davis, che hanno sconvolto il linguaggio jazzistico negli anni ottanta. Il gruppo propone una personale lettura del Jazz, cercando di sviluppare una struttura alternativa alla classicissima AABA, che si adatti ogni volta alla melodia del tema, vera asse polare per le composizioni.

JCKS – Dance Brahms, Dance

Arrangiamento di un’opera classica per coro a cappella di Brahms in uno stile dance.

No Terror in the Bang – Monster

“Monster” è tratto dal nuovo album Heal (Klonosphere) dei No Terror in the Bang ed è uno dei brani più progressivi e contrastanti della band. Presenta passaggi orchestrali melodici e riff violenti.

Tiziano Bak Bacarani – Solo il rock

Tiziano Bak Bacarani è un cantautore italiano e compositore che vi abbiamo già presentato in uno degli scorsi appuntamenti. Oggi vi proponiamo il suo ultimo singolo “Solo il rock“.

Xoxodubstep – DROP EM

Dubstep allegra, orecchiabile e fatta davvero bene. Wow!

Simon Hodges – You Work It Out

Brano estratto da Bark Like A Rabbit, album di esordio di Simon Hodges. È rock con sassofono tenore, tromba e trombone, ma anche un assolo di chitarra. Insomma, c’è proprio tutto. Buon ascolto!

Wolfgressive – See Me

Questo brano ha una qualità psichedelica con il suo sound design ricco di synth, che è allo stesso tempo accattivante e misterioso. La canzone parla di un uomo che ha rinunciato a tutto per la donna che ama, ma sfortunatamente non ha mai ricevuto da lei l’amore che desiderava.

Forest and the Tree – Undefendable

Attraverso i loro testi introspettivi i Forest and the Tree sfidano l’ascoltatore a mettere in discussione le conseguenze della strenua difesa di ciò che è indifendibile.

Indy Fontaine – Libérame

Libérame è la storia di un amore apparentemente impossibile. Di fronte alle difficili circostanze di una relazione a distanza, la cantante implora il suo amante di liberarla dalla tristezza della separazione. Questa canzone soft rock, pop/rock presenta testi in spagnolo, chitarre elettriche e acustiche ed è la prima canzone nel catalogo di Indy Fontaine a non includere un pianoforte. Il pezzo è stato scritto, eseguito e prodotto da Indy nel suo studio, Fontaine Records con il co-produttore Mike Fahey.

Bromsen – One by One

“One by One” è la parte di apertura dell’album di debutto di Bromsen “Brothers in Mind“. Un brano che respira rock’n’roll. Riguarda la natura ciclica delle lotte e dei trionfi e una chiamata ad affrontare gli ostacoli della vita e a perseverare.

Andrea Pizzo and The Purple Mice – The Machine

Se desideri un viaggio sonoro che approfondisca l’intricata relazione tra umanità e tecnologia, allora “The Machine”, l’elettrizzante singolo di Andrea Pizzo e The Purple Mice è esattamente quello che fa per te. È un’esplorazione stimolante della nostra dipendenza dall’intelligenza artificiale, della fusione di emozioni e algoritmi e dell’eterna ricerca della libertà in un mondo apparentemente governato da un codice.

Roberto Bruno – E anche se

Roberto Bruno è un polistrumentista e cantautore rock di Catania. Oggi vi presentiamo il suo nuovo brano “E Anche Se“, un pezzo intimo e doloroso, scritto a seguito della scomparsa del padre. Un brano che mette in luce come la musica, molto spesso, possa dare forma anche alle emozioni più intense. Una canzone che ci ha colpito particolarmente e che abbiamo deciso di condividere con voi.

Cameron Sage From – Superficial

Cameron Sage From è una giovane artista canadese che presenta la sua seconda uscita. Una canzone pop davvero divertente e orecchiabile.

Solarrio – Out of Time

“Out of Time” è un viaggio nel cuore degli anni ’80, fondendo i suoni caratteristici dell’epoca con la produzione moderna. Rinfrescante e nostalgicamente familiare. Questo brano si distingue per i suoi ritmi energici, la sezione degli ottoni, i groove funky e un inconfondibile cenno al il pop guidato dal synth che ha definito una generazione

Mareschi – Nuova era

Volevate il boom bap? Eccovi serviti! Sound, rime e flow.

Mr.Nessuno – Emiliano, Mister, l’Avvocato

Mr. Nessuno, romano classe 1995, inizia la sua carriera nel 2012 con il nome “Gold Mc“, pubblicando il suo lavoro d’esordio “CONFLITTO ep.” Dopo una pausa dovuta alla pandemia e ad altre esigenze personali, ha pubblicato il suo ultimo lavoro, “YPSILON Mixtape“, nel marzo 2024. Il brano in questione è estratto proprio da lì. Buon ascolto.

Giacomo Parisi – Prendersi Il Rischio

Giacomo Parisi è un musicista con alle spalle molta gavetta in giro per l’Italia, suonando principalmente cover. Post pandemia ha deciso di mettersi in gioco, tirando fuori le sue emozioni per lasciarle impresse a chi lo ascolta. Ha costruito uno studio e registrato l’EP “Prendersi il rischio“. Un titolo che non è stato scelto a caso. Vi lasciamo il brano omonimo, buon ascolto!

West Wickhams – At The Cinema

I West Wickham sono Jon Othello ed Elle Flores. Sono influenzati da: Mary Shelley, Whitby Abbey, organi a canne, fiori, gatti a pois, dark punk, romanzi gotici e autobiografie rock n’ roll, castelli, pittura astratta, euforia, nebbia, autunno, Halloween, film noir, illusioni ottiche, Edgar Allan Poe e Andy Warhol. Insomma, ce n’è per tutti i gusti!

Sophia Sheth – I Can’t Help You

Sophia Sheth, un’artista emergente di Chicago, fonde musica pop, indie e trap per creare il suo suono distintivo. Con una passione permanente per la musica, Sophia è entusiasta di condividere le sue canzoni con il mondo.

Blau24 – SKYW4LK3R

Probabilmente una delle cose più interessanti e fighe che ascolterete oggi!

BigMay202 – Pissed Off (PGF NUK)

“Pissed Off” è l’ultimo brano del quattordicenne BigMay202, con la partecipazione di PGF Nuk. Una canzone che approfondisce gli intricati strati dell’esperienza adolescenziale ed evidenzia anche temi di ricchezza e successo, con cenni lirici a beni costosi come il veicolo di lusso Lexus.

Bianca Frau – Va Tutto Bene

Il secondo singolo di Bianca Frau, “Va tutto bene“, è un brano pieno di energia. Il pezzo parla di una società in cui siamo costantemente sotto pressione, in cui dobbiamo sempre dare il meglio di noi stessi, in cui abbiamo paura di essere giudicati dagli altri.

Maldonado – The Call

The Call è l’ultimo brano di Maldonado in collaborazione con Chef Joe, Darrinkay e JDR.

Livvy D – Take A Number (CLUB REMIX)

Livvy D ve l’abbiamo già fatta ascoltare in passato. Se vi è piaciuto quel brano, amerete sicuramente anche questo!

Massimo De Simone – Stringhe di energia

La canzone racconta la storia di un padre anziano e di un figlio, al quale il padre ha insegnato molto. L’insegnamento più grande è che l’esistenza è un flusso di fili di energie, che viaggiano per sempre, per imparare a conoscere e amare di più e meglio, per costruire sempre qualcosa di buono, nonostante tutto.

OFS – Kanashibari

Chiudiamo con un brano rap scritto e interpretato alla perezione da OFS.

