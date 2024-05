Mondo Generator – Roma 29/04/2024

Mondo Generator, la prima data del tour europeo 2024 a Roma.

Mondo Generator – Live a Roma

Pieno fino all’ultimo centimetro quadrato libero, il Glitch di Roma (progetto da incorniciare nella scena romana della musica live, ndr), ha ospitato la prima data del tour europeo 2024 dei Mondo Generator, formazione storica fondata dalla leggenda dello Stoner Rock Nick Oliveri (già Kyuss, Queens of The Stone Age, Masters of Reality, Eagles Of Death Metal, The Dwarves, Mark Lanegan…).

Un’occasione unica per immergersi nel devastante suono che ha dato voce a più di una generazione e continua a travolgere ascoltatori da quasi 30 anni.

Le foto della serata

Fatevi un regalo, sceglietevi uno dei loro prossimi live in Italia, non avete scuse:

30/04 Bolzano

01/05 Mantova

03/05 Trieste

04/05 Bologna

05/05 Pescara

06/05 Zero Branco

