Le nuove scoperte musicali della settimana – #4

Travis Shyn- Let’s make a hit girl

Nato nelle strade della Corea del Sud, ha promesso che se qualcuno gli avesse dato da mangiare, lui avrebbe dato da mangiare agli altri.

Link Spotify

Alby Sound – Wake Up

Una scarica di adrenalina, hip hop direttamente dagli Stati Uniti.

Link Spotify

Extra Time – Where Is The Light

Extra Time è musica che parla di storie. Storie cinematografiche che possono essere raccontate sotto forma di una canzone di 3 minuti. È lussureggiante, è melodico, è armonico e intelligente.

Link Spotify

Giack Bazz – Come Te

Un brano selezionato per Sanremo Giovani, ispirata alla poesia “Champigny” di Raymond Radiguet.

Link Spotify

Trip Ray – Tiresias The Man

Trip Ray è di Copenaghen e presenta Nicolaj Stochholm, poeta danese acclamato dalla critica, alla voce e ai testi e il polistrumentista italiano Roberto Alonzo Buch.

Link Spotify

Link Abum

Byrne – Guglie

Guglie spazia tra funk e new wave. “Byrne” è il primo singolo che anticipa il suo album che uscirà a marzo. Tenetelo d’occhio, il sound è davvero interessante!

Link Spotify

Tiziano Bak Bacarani – Non ho fatto niente

Tiziano Bak Bacarani è un cantautore italiano e compositore. Non Ho Fatto Niente è il suo nuovo singolo.

Link Spotify

Redox – Ancora un giorno

Ancora un giorno parla della monotonia della vita, delle gabbie che ci costruiamo attorno e dei vizi che ci portiamo appresso. Un inno ad uscire dalla nostra zona di comfort, avendo il coraggio di tagliare i legami con il passato. Un brano in cui Redox dimostra tutte le sue capacità e si candida a ritagliarsi uno spazio interessante sulla scena italiana.

Link Spotify

Exodus Rising – BLAZING LOVE (SOLOMON)

Gli Exodus Rising infrangono i confini con il loro nuovo singolo “Blazing Love“, estratto dal loro album “The Book of Life“. Un brano in cui rivivremo l’appassionata storia d’amore di Re Salomone e della sua sposa in uno stile heavy metal progressivo. “Blazing Love” fonde perfettamente l’intenso Heavy Metal con profonde emozioni di amore e devozione, trascendendo i generi per offrire un’esperienza musicale rivoluzionaria. Un bel viaggio!

Link Spotify

Tzarina – Borrowed Time

Borrowed Time dei Tzarina è una canzone che confonde i confini tra gli stili post-hardcore, post-rock, grunge e progressive in qualcosa di davvero unico. Il LP di debutto uscirà questa primavera, quindi siamo perfettamente in tempo per iniziare a conoscerli!

Link Spotify

GREH – Thy Breath Not Mine

Spinto da una furia ardente, il brano descrive un’esperienza di pre-morte avvenuta nel sonno notturno a causa di un’embolia polmonare. In modo dinamico e organico, canta la dolorosa lotta tra la vita e la morte, che alla fine porta alla realizzazione del nulla e del suo fascino.

Link Spotify

RoR Reflection of Reality – Two Chord Song

I Reflection of Reality stanno programmando un tour nell’estate/autunno 2024/2025. Questo è uno dei loro tanti brani da ascoltare per prepararsi all’evento!

Link Spotify

Scopri nuova musica con la nostra playlist su Spotify: “Nuove Scoperte – Atom Heart Magazine“.