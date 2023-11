La Caserma Ritorna su Rai 2: Anticipazioni e Novità della Seconda Edizione

La Caserma, il popolare programma di formazione della “Generazione Z” inizia la sua seconda stagione.

Dopo il successo della prima edizione nel 2021, il docu-reality “La Caserma” fa il suo ritorno su Rai 2. Sei nuove emozionanti puntate, partendo da domenica 12 novembre in prima serata.

La Caserma 2 – Anticipazioni

La novità principale di questa stagione de “La Caserma” è l’ambientazione nel Forte di Vinadio, una struttura dell’Ottocento situata in provincia di Cuneo. La selezione delle reclute inizia immediatamente, e il contesto militare si fa ancora più competitivo. Il posto in caserma non è garantito, rendendo il programma più mirato alla vita di gruppo in un’epoca in cui i giovani affrontano crescenti sfide di isolamento e difficoltà relazionali. L’obiettivo fondamentale resta la formazione di un gruppo solido e unito, incoraggiando il “senso del fare” tra i partecipanti.

Chi sono i Partecipanti de La Caserma 2

Ventiquattro ragazzi comuni, rappresentanti autentici della loro generazione, verranno selezionati per il programma. Tra loro, ci saranno persone con storie di vita diverse, tra cui un’operaia, una studentessa e bagnina, un pizzaiolo, una commessa, un operatore sanitario, studenti universitari, un acrobata, una modella e un personal trainer. Senza accesso a cellulari o internet e lontani dalla famiglia, affronteranno un addestramento militare intenso durante le 6 puntate de “La Caserma”.

Gli Istruttori

Il corso sarà guidato da esperti istruttori con vasta esperienza. Il Capo Istruttore Renato Daretti e il Capo Istruttore Giovanni Rizzo, entrambi con una lunga carriera nelle missioni internazionali italiane, saranno affiancati dall’istruttore Germano Capriotti e dagli aiuto istruttori Debora Colucci, Silvio Davì e Leonardo Micera.

L’Addestramento

Nella prima puntata della seconda edizione de “La Caserma”, i ragazzi saranno sottoposti a test rigorosi. Solo 18 di loro avranno l’opportunità di partecipare al corso d’addestramento di 5 settimane. Divisi nei gruppi “Falchi” e “Puma“, solo i più meritevoli avranno l’onore di arrivare alla cerimonia finale, dove gli istruttori premieranno la squadra e la recluta migliori.

Con l’atmosfera intensa e le sfide uniche di questa nuova edizione, “La Caserma” continua a offrire uno sguardo avvincente sulla crescita e sulla formazione della “Generazione Z“. L’appuntamento è per il 12 novembre sulle reti Rai.