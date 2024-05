David Gilmour live al Circo Massimo (Roma)

David Gilmour live: annunciate la date al Circo Massimo di Roma.

Indice

David Gilmour live a Roma

Da poco annunciate, e già rimbombano ovunque sul web, le date italiane di David Gilmour. I promoter Italiani, D’Alessandro e Galli, firmano quello che sarà l’evento musicale più importante e prestigioso dell’anno: il live di David Gilmour a Roma. Si tratta dei suoi primi spettacoli dal vivo in Italia dopo ben otto anni!

Le date dei live di David Gilmour, che saranno gli unici in Europa continentale, andranno in scena nella suggestiva location del Circo Massimo di Roma sono addirittura 6 e si terranno a settembre e ottobre 2024:

27 settembre

28 settembre

29 Settembre

1 ottobre

2 ottobre

3 ottobre

L’ex Pink Floyd alla veneranda età di 78 anni, appare più che mai energico ed in forma, e pronto a portare sul palco il suo ultimo lavoro discografico in uscita il 6 settembre per Sony Music, “Luck and Strange” e come ogni singolo fan si aspetta, i brani intramontabili del repertorio dei Pink Floyd.

Dove acquistare i biglietti:

Di seguito info e link per acquistare i biglietti per David Gilmour live a Roma.

David Gilmour Italian Album Store

Primo accesso ai biglietti per i residenti italiani che preordinano Luck and Strange dal David Gilmour Italian Album Store ufficiale (compresi coloro che lo hanno già fatto): QUESTO IL LINK

TicketOne

Vendita generale su Ticketone dalle ore 9:00 di venerdì 17 maggio a QUESTO LINK

