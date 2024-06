Die Selektion live al Retronouveau (Messina) – 25/5/2024

Die Selektion live a Messina, la prima volta in Sicilia. Recensione e foto della serata.

Indice

Die Selektion live a Messina

Un’esaltante miscela di Synth Pop e EBM (electronic body music) risuona nell’aria onirica della venue messinese Retronouveau. I maestri del Prosecco Wave, Die Selektion, sono ospiti per la prima volta in Sicilia per offrire ai presenti un live unico, carico di pulsioni techno e ricchi suoni di sintetizzatori di matrice goth wave impreziositi dal loro marchio di fabbrica: la tromba.

È un set coinvolgente, esasperato dalle movenze di Luca Gillian contrapposte al fantasmatico Hannes Rief che fa riecheggiare, a volte con tristi refrain altre con luciferini passaggi, la sua tromba e che impreziosisce l’intero live show. In questo modo la musica della band si divide e deflagra da un lato con toni pesanti e massicci (le potenti drum machine) e dall’altro con melodie di speranza (i suoni dei sintetizzatori).

ZEUGE AUS LICHT – Il loro ultimo album

Uscito prima della fine del 2023 il loro ultimo album, “ZEUGE AUS LICHT“, sottolinea, con ancor maggior esperienza, il loro sound e l’eleganza dei suoni che intrappolano un certo pop da caratteri epici e teutonici tingendosi scintillante con il loro background dai toni oscuri e nichilisti. I Die Selektion, insomma, sono una band che riunisce attorno a sé un pubblico eterogeno che si diverte sotto il palco con ritmi techno da club e che incontra immarcescibile il proprio immutato animo gotico, lasciandosi bere l’anima dai Die Selektion. Superbi.

Die Selektion live a Messina – Le foto

Cerca altri Concerti ed Eventi.