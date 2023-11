Tutti i Programmi Rai a Rischio dal 2024

Il nuovo anno potrebbe portare a potenziali cambiamenti nei programmi televisivi della Rai a partire dal gennaio 2024. Secondo quanto riportato da La Stampa, molti programmi, tra cui quelli condotti da personaggi noti come Bianca Guaccero, Max Giusti e Nunzia De Girolamo, potrebbero essere in pericolo. Anche “Il Mercante in Fiera” di Pino Insegno è tra i programmi potenzialmente a rischio.

Programmi Rai, Share e Costi

La questione principale sembra essere il rapporto tra share e costi di produzione. Tra i nuovi programmi Rai, “Citofonare” su Raidue (costo: 88 mila euro a puntata) durante il weekend sembra essere l’unico che ha ottenuto risultati accettabili, con un incremento dello share del 0,27%. Tuttavia, le prestazioni di altri programmi Rai, come “Che Sarà,” sulla RaiTre, sono rimaste indietro, registrando un calo del 2,93% di share. (QUI l’approfondimento sui costi de La Stampa)

Mancanza di figure chiave

Uno dei punti chiave sembra essere la mancanza di una visione e di coordinamento all’interno della Rai. Gli esperti ritengono che la mancanza di figure chiave come i dirigenti Marano e Teodoli, che avevano un’ottima comprensione del palinsesto, e persone di prodotto come Saccà, Minoli e Leone, stia influendo negativamente sul palinsesto. Questa situazione ha portato a una rivalità interna tra i programmi Rai (LEGGI ANCHE: Il Tg2 contro Il Mercante In Fiera) e a decisioni discutibili sui costi e sulle assegnazioni di episodi.

Durante il Capodanno in casa Rai, sembra che il vero brindisi sarà nella speranza di salvare i programmi televisivi Rai dalla possibile ristrutturazione che li attende. La mancanza di una chiara strategia coordinata e la necessità di ridurre i costi potrebbero mettere a repentaglio programmi popolari e volti noti, tra cui il “Mercante in Fiera” condotto da Pino Insegno (costo totale: circa due milioni). Resta da vedere come si evolverà questa situazione e quali programmi Rai sopravviveranno al cambiamento imminente.