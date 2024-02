I Deadlock Crew pubblicano il secondo album “No Way Out” per Ghost Record

A distanza di tre anni dalla pubblicazione del loro album di debutto “Look Down On Me” [GHOST RECORD LABEL | BELIEVE DIGITAL], i Deadlock Crew, Heavy Metal da Trieste, pubblicano, il nuovo album “No Way Out”. La Ghost Record Label, curerà la promozione e la distribuzione del nuovo lavoro [GHOST RECORD | AWAL | THE ORCHAD | SONY MUSIC]. La band ha realizzato inoltre il video lyric della traccia “Burn Devil Burn!” inclusa nell’album e visibile.

Questo secondo album mostra come la band è veramente adesso, senza filtri. Nove nuove tracce dirompenti di puro metal! Dopo tre anni, i Deadlock Crew da Trieste ritornano con il loro ultimo lavoro.

«Abbiamo cercato un sound con maggior impatto sonoro. Composizioni più complesse e tecnicamente più curate rispetto al passato, ora groove e dinamiche suonano molto più Metal che Rock. Per questo sound dobbiamo ringraziare ancora una volta l’ottimo lavoro dello studio Zero Point Energy Recording in fase di “mixer e master”. I testi spaziano su diverse tematiche. Parliamo delle nostre emozioni, dei miei incubi, dell’adrenalina generata dal suono del motore del proprio mezzo… Riflettiamo su paura e ignoranza e affrontiamo anche temi di attualità come i droni usati per uccidere. “The path to nowhere” è ispirata ad un racconto per bambini di Gianni Rodari che esalta il coraggio e le fortune di chi batte per primo una nuova strada. Concludiamo l’album con una canzone cantata in italiano. “Io sono un boomer” è forse il pezzo più diretto e tirato dell’album. Il suo messaggio è semplice: ammetto ciò che sono e ciò che non cambierà mai, nel metal world mi sentirò sempre come un teenager.»

BIOGRAFIA:

I Deadlock Crew nascono in Italia, a Trieste, nel lontano 1999. Una solida metal band che ha mantenuto da sempre la stessa line up, la stessa energia e lo stesso entusiasmo per il metal. Lorenzo e Giuliano, rispettivamente cantante/chitarrista e batterista, con la loro esperienza maturata in numerose realtà musicali locali hanno trovato una perfetta sintonia con il chitarrista Yure e il bassista Daniele in questo progetto. L’idea è quella di mescolare i generi che più hanno influenzato la loro musica da sempre come il thrash metal, l’alternative metal e l’hard rock. Nell’anno della loro fondazione, pubblicano un promo-cd dal titolo “Lobotomized people” che riceve numerose recensioni positive dagli esperti del settore dell’epoca e spinge la band a rimanere attiva sul territorio con concerti, manifestazioni, festival e motoraduni. Le performace live fatte di “entusiasmo, watts e sudore” piacciono alla band che negli anni si specializza tralasciando però studi e sale di registrazione.

L’anno del COVID-19 forza i quattro a cambiare rotta e quindi a dedicarsi esclusivamente allo sviluppo e alla registrazione di nuovo materiale per il loro album del 2021 intitolato “Look down on me”.

Nel 2024 la band è maturata ulteriormente, il fuoco dell’entusiasmo e l’energia non tendono a diminuire, anzi, dopo numerosi live dove hanno potuto esibirsi agli appassionati di musica rock/metal decidono di far uscire il nuovo album “No way out”, album più aggressivo e tecnico del precedente. Per i Deadlock Crew divertirsi e divertire è la cosa più importante. Forever Metal!