AC/DC – Unica data in Italia

AC/DC live in Italia. Unica data nel nostro paese. Scopri quando e come acquistare i biglietti.

AC/DC live in Italia

AC/DC: È ORA UFFICIALE! La leggendaria band si esibirà in concerto in Italia sabato 25 maggio 2024! Preparatevi per un evento epico alla RCF Arena di Reggio Emilia. È l’unica data italiana!

Power Up European Tour

La band di Angus Young e Brian Johnson, amata da milioni di fan in tutto il mondo, porterà sul palco il loro incredibile show nel contesto del POWER UP European Tour.

Il tour, dedicato al loro ultimo album in studio che ha raggiunto la vetta delle classifiche in 21 paesi, includerà 21 spettacoli in Germania, Italia, Spagna, Paesi Bassi, Austria, Svizzera, Inghilterra, Slovacchia, Belgio, Francia e Irlanda durante la prossima estate.

Questo sarà il primo tour europeo degli AC/DC dopo oltre otto anni, e li vedrà esibirsi nei più grandi stadi e arene del continente. Non perdete l’opportunità di vivere questa esperienza indimenticabile!

Biglietti AC/DC live in Italia

TiketOne

QUESTO il link per acquistare i biglietti.

