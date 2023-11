S.P.Q.R.: esce per L’Airone Editore il gioco in scatola sull’Antica Roma

S.P.Q.R. – L’Airone Editore presenta un gioco di carte in scatola sull’Antica Roma che metterà seriamente alla prova anche i più abili esperti sull’argomento.

L’Airone Editore, marchio del gruppo Gremese, presenta un nuovo progetto editoriale legato all’Antica Roma che ha il proposito di educare, divertire e far meglio conoscere ad un pubblico multigenerazionale le curiosità, i contesti, i luoghi, i fatti, gli usi e i costumi della civiltà che ha costruito uno degli Imperi più solidi e celebri nella storia dei tempi.

Cos’è S.P.Q.R.

S.P.Q.R., autore Pietro Gorini, propone la ricostruzione della storia millenaria di Roma attraverso un kit gioco – adatto dai 14 anni in su – con 500 domande che sicuramente metteranno alla prova le abilità e la conoscenza dei partecipanti. Sulle carte, sotto ogni domanda è indicata anche la risposta esatta per un riscontro immediato, mentre nel volume tutte le risposte sono fornite in modo più dettagliato, con brevi testi di approfondimento che, pagina dopo pagina, ricompongono un quadro ricco e variegato della civiltà romana. Un gioco coinvolgente, semplice e istruttivo dove nessuno resta escluso: possono darsi battaglia fino a 8 concorrenti, o di più se si gioca a squadre! Le regole sono molto semplici: per conquistare una categoria bisogna rispondere esattamente ad almeno 2 domande, e chi si aggiudica tutte e 5 le categorie si candida alla vittoria… sempre che superi lo scoglio finale delle 5 domande “vero o falso?”. E non solo: gli avversari possono fermare la corsa del giocatore più abile esercitando il diritto di veto (come quello degli antichi tribuni), così da rallentarlo e sperare di superarlo.

S.P.Q.R. è ora disponibile presso le principali librerie, negozi di giochi, piattaforme digitali online e sul sito dell’editore: https://www.libreriagremese.it/

S.P.Q.R. – Il gioco in scatola sull’Antica Roma

Tipologia: gioco in scatola

Autore: Pietro Gorini

Editore: L’Airone

Formato: 14,5 x 9 x 8 cm

Prezzo: € 19,90

ISBN 978-88-6442-502-3

CONTENUTO DELLA SCATOLA:

125 carte suddivise in 5 categorie, con 500 domande (100 per ogni categoria)

1 volume di 128 pagine con le regole del gioco, le risposte dettagliate a tutte le domande e la lista dei 100 “Vero o Falso?” per la prova finale.

5 carte divisorie tra i mazzetti delle diverse categorie

LE 5 CATEGORIE SONO:

Re e dittatori: da Romolo a Cesare L’impero: da Ottaviano a Romolo Augusto Dèi, eroi, miti, leggende Vita quotidiana Gossip e scandali

S.P.Q.R. è un gioco coinvolgente, semplice e istruttivo. E nessuno resta escluso: possono darsi battaglia fino a 8 concorrenti, o di più se si gioca a squadre!