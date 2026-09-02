Miley Cyrus è ora Miley: annuncia Bass Persuades, il nuovo album in uscita il 18 settembre

Miley Cyrus lascia il cognome e apre un nuovo capitolo della carriera. L’1 settembre 2026 la popstar ha annunciato Bass Persuades, il suo decimo album in studio, in uscita il 18 settembre con Atlantic Records. Insieme alla notizia sono arrivate due date evento: due concerti all’Hollywood Bowl di Los Angeles, il 16 e il 18 ottobre.

L’annuncio arriva pochi giorni dopo che l’artista aveva iniziato a presentarsi sui social e sul sito ufficiale semplicemente come Miley, senza cognome. Ora i due indizi si uniscono in un quadro chiaro: nuovo nome, nuovo disco, nuova fase.

Bass Persuades: cosa sappiamo del nuovo album

Bass Persuades conta dieci tracce e include collaborazioni con Model/Actriz e con Andrew Wyatt, storico collaboratore dei Miike Snow. La copertina, in bianco e nero, mostra Miley con una rosa tra i denti.

Nel post di annuncio, l’artista ha descritto il disco come un viaggio attraverso emozioni opposte: cuore pieno e dolore, forza e vulnerabilità, dentro lo stesso lavoro. Non ha fornito ulteriori dettagli sul suono, ma il video promozionale, con Miley alla chitarra elettrica in tuta bianca, suggerisce un ritorno a sonorità più dirette rispetto all’impronta pop orchestrale di Something Beautiful.

I concerti del 16 e 18 ottobre segnano il ritorno di Miley sui grandi palchi dal vivo dopo anni di assenza dai tour tradizionali. L’ultima apparizione di rilievo risale al Corona Capital di Città del Messico nel novembre 2022.

Per l’artista, il Bowl ha un peso simbolico: lo ha frequentato spesso da spettatrice, senza mai esibirsi come headliner. Le prevendite seguono questo calendario:

8 settembre , ore 10 PT: prevendita American Express

, ore 10 PT: prevendita American Express 9 settembre , ore 10 PT: prevendita artista

, ore 10 PT: prevendita artista 10 settembre, ore 10 PT: vendita generale

POTREBBE INTERESSARTI: Fontaines D.C. a Bologna nel 2026? Spunta la data all’Unipol Arena

Perché sparisce il cognome Cyrus

Il 31 agosto, poco prima dell’annuncio dell’album, Miley aveva già aggiornato Instagram e il sito ufficiale, passando da mileycyrus.com a mileyofficial.com. Il nuovo handle social è diventato semplicemente @miley.

Non è la prima volta che l’idea prende forma. Già nel 2013, in un’intervista alla rivista Notion, l’artista aveva raccontato di aver preso in considerazione l’ipotesi di eliminare il cognome, scegliendo poi di tenerlo perché ormai diventato parte della sua identità pubblica. A distanza di tredici anni, quella scelta sembra essere stata rivista.

Il cognome porta con sé anche il legame con il padre, il cantante country Billy Ray Cyrus. In un’intervista al New York Times, Miley aveva descritto un percorso di maturazione nel rapporto con entrambi i genitori, spiegando di essere arrivata a vederli come individui, non solo come coppia genitoriale, dopo che ciascuno ha trovato una nuova serenità sentimentale.

Il legame con Dolly Parton

Il nuovo corso arriva in un momento segnato dal lutto. Il 25 agosto è morta Dolly Parton, madrina di Miley e figura centrale nella sua crescita artistica e personale. Il comunicato ufficiale che accompagna Bass Persuades riconosce esplicitamente questa eredità, richiamando il legame che ha attraversato generazioni, dai duetti musicali alla partecipazione di Dolly al programma televisivo di fine anno condotto da Miley.

Per molti osservatori, la scelta del mononimo, unita al lutto recente, racconta una fase di passaggio personale prima ancora che una semplice mossa di marketing discografico.

Quando esce il nuovo album di Miley Cyrus

Bass Persuades, il decimo album in studio di Miley Cyrus, esce il 18 settembre 2026 per Atlantic Records. L’annuncio è arrivato l’1 settembre insieme a due concerti all’Hollywood Bowl di Los Angeles, previsti per il 16 e il 18 ottobre.

Miley Cyrus – Bass Persuades: la tracklist

Bass Persuades Different Religion (featuring Model/Actriz) Let’s Get Married Orbit Aftermath Redlights Neon Signs (featuring Andrew Wyatt of Miike Snow) Innocent Ways Snow Bass Persuades Remixx

Dalla Disney ad Atlantic: le quattro etichette di una carriera

Il passaggio ad Atlantic Records segna il quarto capitolo discografico della cantante:

Hollywood Records — gli esordi Disney, tre album tra cui Can’t Be Tamed RCA Records — il decennio che include Bangerz, Miley Cyrus & Her Dead Petz, Younger Now e Plastic Hearts Columbia Records — Endless Summer Vacation (2023), trainato dal singolo “Flowers”, e Something Beautiful (2025) Atlantic Records — la nuova casa, che ospita anche Coldplay, Ed Sheeran e Charli XCX, e che accoglie ora Bass Persuades

FAQ Miley Cyrus – Bass Persuades

Quando esce Bass Persuades di Miley Cyrus? L’album esce il 18 settembre 2026, distribuito da Atlantic Records. Miley Cyrus ha cambiato ufficialmente nome? L’artista si presenta ora come “Miley” sui social e sul sito ufficiale, ma non esiste una conferma di un cambio di nome legale. Sembra una scelta legata all’identità artistica del nuovo ciclo discografico. Dove si esibirà Miley Cyrus dal vivo? Il 16 e il 18 ottobre 2026 terrà due concerti all’Hollywood Bowl di Los Angeles, i primi grandi show della cantante dopo anni di assenza dai palchi. Che rapporto ha Miley Cyrus con il padre Billy Ray Cyrus? Dopo anni di tensioni legate al divorzio dei genitori, l’artista ha raccontato in diverse interviste un percorso di riavvicinamento, descrivendo Billy Ray e la madre Tish come persone che ha imparato a rispettare individualmente.

Leggi tutte le news sulla Musica

I contenuti pubblicati dalla Redazione di Atom Heart Magazine sono curati e supervisionati da Adriano Costantino , fondatore della pubblicazione dal novembre 2012.