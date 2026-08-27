Fontaines D.C. a Bologna nel 2026? Spunta la data all’Unipol Arena

I Fontaines D.C. potrebbero tornare in Italia nel 2026 con un nuovo concerto a Bologna. Nelle ultime ore sui social sta infatti circolando un’immagine che sembra anticipare una data della band irlandese per lunedì 26 ottobre 2026 all’Unipol Arena di Bologna, con i Chalk indicati come supporto.

Al momento manca ancora un annuncio ufficiale da parte della band, del promoter o dell’Unipol Arena, ma gli indizi delle ultime settimane rendono l’ipotesi decisamente interessante. Nei giorni scorsi, infatti, misteriosi cartelloni dedicati ai Fontaines D.C. erano comparsi proprio a Bologna, alimentando immediatamente le voci sull’arrivo di una nuova data italiana.

Ora quella che sembrava soltanto una campagna promozionale potrebbe aver trovato una prima spiegazione.

Fontaines D.C. a Bologna il 26 ottobre 2026: cosa sappiamo

La schermata circolata sui social riporta chiaramente il nuovo logo dei Fontaines D.C. e la dicitura “D.C. EU Tour 2026”. Subito sotto compare il nome dei Chalk come band di supporto, mentre nella parte inferiore vengono indicati luogo e data:

Lunedì 26 ottobre 2026 – Unipol Arena, Bologna.

La grafica riprende inoltre il nuovo immaginario visivo scelto dai Fontaines D.C. per l’era di Dopamine Chamber, dominato dal nero e dal blu.

Per il momento, tuttavia, è necessario mantenere una certa cautela: la data non risulta ancora annunciata ufficialmente e non compare nel calendario pubblico dell’Unipol Arena. L’immagine potrebbe quindi essere parte di materiale promozionale pubblicato in anticipo oppure di una campagna destinata a precedere l’annuncio vero e proprio.

I misteriosi cartelloni dei Fontaines D.C. comparsi a Bologna

L’indizio più importante era arrivato già qualche giorno prima.

A Bologna erano infatti comparsi alcuni cartelloni neri con il nuovo logo dei Fontaines D.C., accompagnati da un QR code che rimandava alla newsletter ufficiale della band.

Una campagna difficilmente casuale, soprattutto considerando il momento scelto per lanciarla. I cartelloni avevano immediatamente fatto pensare alla possibilità di un nuovo concerto italiano, tanto che anche la stampa locale aveva iniziato a interrogarsi sul possibile ritorno della band in città.

La comparsa della presunta data del 26 ottobre all’Unipol Arena rende ora il quadro molto più chiaro: se l’immagine dovesse essere confermata, i manifesti potrebbero essere stati il primo tassello della campagna promozionale per il nuovo tour europeo.

Il nuovo album Dopamine Chamber esce il 16 ottobre

Il possibile concerto di Bologna arriverebbe inoltre in un momento particolarmente significativo per la band.

I Fontaines D.C. hanno appena annunciato Dopamine Chamber, il loro quinto album in studio, in uscita il 16 ottobre 2026 per XL Recordings. Il disco, prodotto da James Ford, arriva a due anni di distanza da Romance e inaugura una nuova fase nella carriera del gruppo guidato da Grian Chatten.

Ad anticiparlo è Marianne, primo singolo ufficiale del progetto, mentre durante i recenti concerti la band ha già presentato dal vivo anche l’inedita Six Shot Morning.

La data indicata nell’immagine assume quindi ancora più senso: il presunto concerto all’Unipol Arena sarebbe in programma appena dieci giorni dopo l’uscita di Dopamine Chamber, trasformando Bologna in una delle prime occasioni europee per ascoltare dal vivo il nuovo materiale.

Fontaines D.C. Bologna 2026: quando potrebbero arrivare biglietti e annuncio

A questo punto manca soprattutto l’eventuale conferma ufficiale.

Se la schermata circolata sui social dovesse rivelarsi autentica, nelle prossime ore o nei prossimi giorni potrebbero essere annunciati il D.C. EU Tour 2026, le diverse tappe europee e tutte le informazioni relative alla vendita dei biglietti.

Per ora, quindi, il concerto dei Fontaines D.C. all’Unipol Arena di Bologna del 26 ottobre 2026 deve essere considerato un’indiscrezione e non ancora una data ufficialmente confermata.

Gli indizi, però, cominciano a essere numerosi: prima i cartelloni comparsi in città, poi la grafica circolata sui social e, sullo sfondo, l’imminente uscita del nuovo album.

Bologna potrebbe davvero essere la prossima tappa italiana dei Fontaines D.C.

Ordina Dopamine Chamber, il nuovo disco dei Fontaines DC sul loro sito ufficiale: clicca qui