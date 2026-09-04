F1 Monza 2026, FP2 a Russell: Leclerc secondo a 80 millesimi, Antonelli terzo

George Russell è il più veloce nelle Prove Libere 2 del GP d’Italia 2026. Il pilota Mercedes ha chiuso il venerdì di Monza davanti alla Ferrari di Charles Leclerc e alla Mercedes di Andrea Kimi Antonelli, confermando un grande equilibrio nelle prime posizioni in vista delle qualifiche di sabato.

Russell ha fermato il cronometro sull’1:22.599, precedendo Leclerc di appena 80 millesimi. Terzo Antonelli, mentre Lewis Hamilton ha portato l’altra Ferrari in quarta posizione.

Dopo la doppietta Ferrari delle FP1, con Leclerc davanti a Hamilton, la Mercedes risponde quindi nella seconda sessione. La Formula 1 tornerà in pista sabato alle 12:30 per le FP3, ultimo appuntamento prima delle qualifiche delle 16:00.

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Risultati FP2 Monza 2026: Russell davanti a Leclerc

La seconda sessione di prove libere ha visto diversi cambiamenti al vertice della classifica prima del miglior tempo definitivo di George Russell.

Andrea Kimi Antonelli si era inizialmente portato davanti in 1:23.417, prima della risposta del compagno di squadra. Con il passaggio alle gomme soft e l’inizio delle simulazioni da qualifica, i tempi sono rapidamente scesi.

Leclerc ha conquistato momentaneamente la prima posizione con un 1:22.679, ma Russell ha risposto poco dopo fermando il cronometro sull’1:22.599.

Un margine di appena 80 millesimi tra Mercedes e Ferrari che lascia aperta la lotta in vista delle qualifiche.

Le prime posizioni delle FP2 di Monza:

George Russell – Mercedes – 1:22.599 Charles Leclerc – Ferrari – +0.080 Andrea Kimi Antonelli – Mercedes Lewis Hamilton – Ferrari

Leclerc vicinissimo a Russell, Ferrari ancora competitiva

La Ferrari chiude il venerdì di Monza con indicazioni positive.

Dopo aver conquistato le prime due posizioni nelle FP1 con Charles Leclerc davanti a Lewis Hamilton, la SF-26 si è confermata competitiva anche nella seconda sessione.

Leclerc ha mancato il miglior tempo per appena 80 millesimi, mentre Hamilton ha concluso in quarta posizione.

Le prime due sessioni non permettono ancora di stabilire con certezza i rapporti di forza del weekend, soprattutto considerando i differenti programmi di lavoro e carichi di carburante utilizzati dalle squadre. Ferrari e Mercedes hanno però occupato tutte le prime quattro posizioni nelle FP2, mostrando un ritmo interessante sia sul giro veloce sia nel lavoro in preparazione della gara.

Antonelli terzo e concentrato sul passo gara

Buona seconda sessione anche per Andrea Kimi Antonelli, che ha chiuso con il terzo tempo dopo essere stato quinto nelle FP1.

Il leader del Mondiale ha mostrato velocità anche nella simulazione da qualifica, arrivando a occupare la prima posizione nella fase iniziale della sessione.

Il lavoro di Antonelli resta però inevitabilmente influenzato dalla penalità che lo costringerà a partire dal fondo della griglia nella gara di domenica per la sostituzione della power unit.

Proprio per questo motivo la Mercedes ha dedicato particolare attenzione al passo gara: nella parte conclusiva delle FP2 Antonelli ha completato una lunga simulazione di 16 giri con gomma hard.

La capacità di rimontare e gestire le gomme nel traffico sarà uno degli aspetti fondamentali del suo GP d’Italia.

Mercedes e Ferrari davanti dopo il venerdì di Monza

Il venerdì del GP d’Italia consegna quindi una situazione particolarmente interessante.

Nelle FP1 era stato Charles Leclerc a ottenere il miglior tempo davanti a Lewis Hamilton, mentre nelle FP2 è arrivata la risposta di George Russell.

Ferrari e Mercedes sembrano essere partite con il piede giusto a Monza, ma sarà soprattutto

fonte: sky sport

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