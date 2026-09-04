F1 Monza 2026, doppietta Ferrari nelle FP1: Leclerc davanti a Hamilton, Antonelli quinto

La Ferrari parte nel migliore dei modi nel weekend del GP d’Italia 2026. Charles Leclerc ha chiuso al comando la prima sessione di prove libere sul circuito di Monza, precedendo il compagno di squadra Lewis Hamilton e regalando alla Scuderia un significativo uno-due davanti al pubblico di casa.

Il monegasco ha fermato il cronometro sull’1:23.008, con Hamilton secondo a 173 millesimi. Terzo George Russell, mentre Liam Lawson ha chiuso in quarta posizione davanti ad Andrea Kimi Antonelli, quinto nelle prime libere del suo GP di casa.

Segnali quindi molto positivi per la Ferrari, anche se le FP1 rappresentano soltanto il primo banco di prova di un weekend ancora lungo. La Formula 1 tornerà infatti in pista già oggi alle 16:00 per le Prove Libere 2 del GP di Monza.

Risultati FP1 Monza 2026: Leclerc precede Hamilton

Charles Leclerc ha trovato il miglior tempo della sessione nella seconda parte delle prove, portando la Ferrari al comando in 1:23.008.

Dietro di lui Lewis Hamilton ha progressivamente migliorato il proprio riferimento fino a conquistare la seconda posizione, chiudendo a 0.173 secondi dal compagno di squadra.

Un risultato particolarmente incoraggiante per la Ferrari, che apre così il weekend italiano occupando le prime due posizioni della classifica delle FP1.

Alle spalle delle due Rosse si è inserito George Russell, terzo, seguito dalla Red Bull di Liam Lawson e dalla Mercedes di Kimi Antonelli.

La top 5 delle Prove Libere 1 di Monza:

Charles Leclerc – Ferrari – 1:23.008 Lewis Hamilton – Ferrari – +0.173 George Russell – Mercedes Liam Lawson – Red Bull Andrea Kimi Antonelli – Mercedes

Ferrari subito veloce nel GP di casa

Il primo responso del weekend è inevitabilmente quello della Ferrari.

Monza rappresenta uno degli appuntamenti più importanti della stagione per la Scuderia e Leclerc e Hamilton hanno immediatamente portato le SF-26 nelle prime due posizioni.

Leclerc si è preso il miglior tempo utilizzando la gomma media, mentre Hamilton è riuscito ad avvicinarsi fino a poco meno di due decimi dal compagno di squadra.

Il risultato delle FP1 va naturalmente interpretato con cautela: carichi di carburante, programmi di lavoro e mescole utilizzate rendono difficile stabilire i reali rapporti di forza dopo appena un’ora di prove. La partenza della Ferrari resta però un segnale incoraggiante in vista delle sessioni decisive del weekend.

Antonelli quinto nelle FP1, ma a Monza partirà dal fondo

Particolare attenzione anche per Andrea Kimi Antonelli, quinto al termine della sessione.

Il pilota Mercedes è arrivato a Monza da leader del Mondiale di Formula 1, con 242 punti e 59 lunghezze di vantaggio su George Russell e Lewis Hamilton.

Il weekend italiano sarà però inevitabilmente condizionato dalla penalità già prevista per la sostituzione completa della power unit: Antonelli sarà costretto a partire dal fondo della griglia nella gara di domenica.

Una situazione che modifica anche il suo programma del weekend. Già nelle FP1 il pilota italiano ha concentrato parte del lavoro sulla simulazione gara, fondamentale considerando la rimonta che lo attenderà domenica.

Bandiera rossa nelle FP1 dopo il problema di Herta

La sessione non è stata completamente lineare.

Nel corso delle prime libere è stata inizialmente esposta una Virtual Safety Car e successivamente la bandiera rossa dopo il problema accusato dalla Cadillac di Colton Herta tra le due curve di Lesmo.

La vettura è rimasta ferma dopo appena cinque giri e la direzione gara ha dovuto interrompere temporaneamente la sessione per permetterne la rimozione.

Una volta riaperta la pit lane, l’attività è ripresa regolarmente e proprio nella seconda parte della sessione sono arrivati i tempi che hanno portato le due Ferrari in cima alla classifica.

Quando sono le FP2 del GP di Monza 2026?

Non bisognerà aspettare molto per avere nuovi riferimenti.

Le Prove Libere 2 del GP d’Italia 2026 sono in programma oggi, venerdì 4 settembre, alle ore 16:00.

La seconda sessione sarà particolarmente interessante per comprendere meglio il passo gara delle monoposto e verificare se la Ferrari riuscirà a confermare quanto mostrato nelle FP1.

Sabato 5 settembre sarà invece il momento delle FP3 alle 12:30 e delle qualifiche alle 16:00, mentre il GP d’Italia scatterà domenica 6 settembre alle ore 15:00.

Per il programma completo del weekend, gli orari e tutte le informazioni sulla diretta TV è possibile consultare la nostra guida al GP di Monza 2026.

fonte: Sky sport

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