FuoriGP Monza 2026: Radio Kiss Kiss porta Alvaro Soler, Arisa e Rovazzi in Piazza Cambiaghi, Alfa è lo special guest

Quattro sere, quattro palchi, ingresso libero a un chilometro dal Tempio della Velocità. Dal 3 al 6 settembre Piazza Cambiaghi diventa la sede monzese del Kiss Kiss Live, la costola musicale di FuoriGP Monza 2026, il programma diffuso che il Comune di Monza organizza nei giorni che precedono il Formula 1 Pirelli Gran Premio d’Italia. Il tassello mancante della line up ha ora un nome: venerdì 4 settembre sale sul palco Alfa.

Protagonista della piazza è Radio Kiss Kiss, che porta in centro città quattro giornate di dirette, dj set e concerti serali, affiancata da Nescafé Latte come primo partner annunciato dell’iniziativa. L’obiettivo dichiarato dagli organizzatori è portare l’attesa del Gran Premio anche fuori dal circuito, in un weekend che il Comune stima possa richiamare tra le 300 e le 400 mila persone in città.

Quando e dove: gli orari di Piazza Cambiaghi

Piazza Cambiaghi resta aperta dalle 10 alle 18 con il Glass Box di Radio Kiss Kiss, spazio dedicato a giochi e incontri con gli speaker. Dalle 18 la piazza si trasforma in festa a cielo aperto con dj set, mentre dalle 21 parte il Kiss Kiss Live: oltre tre ore di musica dal vivo ogni sera, dal 3 al 6 settembre 2026, con ingresso gratuito su registrazione.

Alfa a Monza: chi è lo special guest di venerdì 4 settembre

Andrea De Filippi, in arte Alfa, genovese classe 2000, arriva a Piazza Cambiaghi da uno dei momenti più solidi della sua carriera. Il cantautore ha costruito il proprio seguito con “Cin Cin“, certificato quadruplo disco di platino, ed è passato dal Sanremo Giovani alla gara del Festival nel 2024 con “Vai!“, arrivato tra i primi dieci brani della classifica singoli. Nel 2026 è tornato all’Ariston nella serata delle cover, in duetto con Enrico Nigiotti.

Con questo annuncio la serata di venerdì si completa: sul palco salgono anche Eddie Brock, Lorenzo Salvetti, Federica Abbate e Settembre, il cantautore napoletano vincitore delle Nuove Proposte a Sanremo 2025 con “Vertebre“, secondo quanto riportato dal programma ufficiale del Comune di Monza.

La line up di Radio Kiss Kiss al FuoriGP Monza 2026

Il cartellone copre quattro serate diverse per genere e pubblico, dal pop internazionale al rap italiano.

Giovedì 3 settembre

Welo

Luk3

Roy Paci

Alvaro Soler

Venerdì 4 settembre

Eddie Brock

Lorenzo Salvetti

Federica Abbate

Settembre

Alfa

Sabato 5 settembre

Cioffi

Nicolò Filippucci

Merk & Kremont

Arisa

Domenica 6 settembre

Gemelli Diversi

Trigno

Dolcenera

Rovazzi

La sera conclusiva coincide con il giorno di gara: il Gran Premio scatta alle 15, il concerto in piazza chiude la giornata a partire dalle 21.

Ingresso gratuito, ma con posti contingentati

A differenza del resto del FuoriGP, dove l’accesso è libero senza limiti di capienza, per i concerti serali di Piazza Cambiaghi la partecipazione richiede una registrazione online. La scelta risponde a motivi di sicurezza: i posti in piazza vengono modulati in base alle norme di capienza, quindi la prenotazione non è una formalità ma una condizione per entrare la sera.

Perché questo Gran Premio d’Italia pesa più del solito

Il contesto sportivo intorno a Piazza Cambiaghi non è neutro. Il Gran Premio d’Italia 2026, in programma da venerdì 4 a domenica 6 settembre, è la 97ª edizione della gara a Monza e arriva in un momento in cui il pubblico italiano ha un motivo in più per seguirla: il pilota Mercedes Andrea Kimi Antonelli guida la classifica piloti del Mondiale.

Un pilota italiano da inseguire in casa cambia il peso specifico di un weekend che, di norma, si vive già come una festa popolare. Non stupisce che il Comune abbia scelto di allargare il programma oltre la pista, con concerti, esposizioni motoristiche e iniziative diffuse in una decina di piazze del centro storico.

Per tutte le info aggiornate, visita il sito ufficiale di Radio Kiss Kiss.

Domande frequenti

Chi è lo special guest annunciato per venerdì 4 settembre? È Alfa, al secolo Andrea De Filippi, cantautore genovese reduce da due partecipazioni a Sanremo, che si aggiunge a Eddie Brock, Lorenzo Salvetti, Federica Abbate e Settembre. Quando si svolge il FuoriGP Monza 2026 con Radio Kiss Kiss? Dal 3 al 6 settembre 2026, con il Glass Box attivo dalle 10 alle 18 e il Kiss Kiss Live serale dalle 21 in Piazza Cambiaghi, nei giorni che precedono il Gran Premio d’Italia di Formula 1. I concerti di Piazza Cambiaghi sono gratuiti? Sì, l’ingresso è gratuito ma richiede una registrazione online, perché i posti in piazza vengono contingentati per motivi di sicurezza. Chi suona domenica 6 settembre, il giorno del Gran Premio? Il palco ospita Gemelli Diversi, Trigno, Dolcenera e Rovazzi, a partire dalle 21, poche ore dopo la conclusione della gara delle 15.

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